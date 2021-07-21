Kaçak yakıta geçit yok

Hem bayilerin hem de devletin zarar gördüğü bu kaçakçılık türü nedeniyle güvenlik güçleri harekete geçti.

Kaçak ve kayıt dışı akaryakıtın sektörlerini büyük zarara uğrattığını dile getiren Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası Başkanı Fesih Aktaş, bu alandaki mücadele etmeyi sürdürdüklerini ifade etti. Aktaş, “Örneğin, fatura kaynaklı vergi kaçakçılığının akaryakıt sektörüne verdiği zararı her fırsatta dile getirdik. Bu kaçakçılığın önlenmesi durumunda hazinenin kasasına girecek miktarın 2017’de 4,7 milyar lirayken 2020’de bu miktarın 27 milyar liraya çıktığını açıkladık” dedi.

Fesih Aktaş

GÜVENLİK GÜÇLERİ HAREKETE GEÇTİ

Devletin kaçak akayakıt sebebiyle uğradığı vergi kaybını açıklamakla kalmadıklarını vurgulayan Fesih Aktaş, “Bu kaçakçılığın önüne geçmek için, sektörde de karşılık bulan ‘akaryakıttaki yüzde 18’lik KDV oranından 17 puanlık kısmının ÖTV’ye eklenerek, akaryakıtta KDV’nin yüzde 1’e çekilmesi’ sistemini geliştirdik” ifadesini kullandı.

Hem bayilerin hem de devletin zarar gördüğü bu kaçakçılık türü nedeniyle güvenlik güçlerinin harekete geçtiğini söyleyen Aktaş, “Bu yılın başında 220 zanlının yakalandığı vergi kaçakçılığı operasyonu ‘silici’ düzenlendi” dedi. Aktaş, devletin kasasından giden gelirin yerine konması için yürütülen bu mücadelede en büyük adımlardan birinin de kanun değişiklikleri olduğunu dile getirdi.

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VERGİ KAÇIRAN YANACAK

Kanun değişikliğiyle beraber getirilen ağır ceza sistemine vurgu yapan Aktaş, ayrıca yıl sonunda devreye alınacak olan dağıtıcılar arası ticarette getirilen kısıtlamaların, önümüzdeki yılbaşı itibari ile sektöre nefes aldıracağını aktardı. Aktaş, “Namusu ile iş yapan istasyoncular bu savaşın devlet ile birlikte ilk galipleri arasında olacaklar” ifadesini kullandı. Akaryakıttaki fiyat artışlarının önüne geçmek için uygulanan eşel mobil sistemi ile ilgili de bilgileri paylaşan Aktaş, sistemin vatandaşa ciddi bir ekonomik destek sağlandığını belirtti.

FİYAT ARTIŞI KAÇINILMAZ OLDU

Aktaş, bu desteğin devlete maliyetinin bu yıl 18 milyar lira olduğunu söyledi. Dünya petrol ve akaryakıt piyasalarında 2021 yılının ilk aylarından itibaren başlayan yükseliş hareketinin sekiz ayda soluksuzca yükseliş trendine girdiğini vurgulayan Aktaş, “Petrol ve uluslararası ürün fiyatları son 15 yılın zirve rakamlarına ulaşmıştır. Bunun yanısıra ülkemizde döviz fiyatlarındaki artışın da akaryakıt fiyatlarına yansıması kaçınılmaz hale geldi” dedi.

EŞEL SİSTEMİN MALİYETİ 2021’DE 18 MİLYAR LİRA