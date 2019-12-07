Kaçak yapı tespitine denetçi drone çözümü

Kaçak yapı ile mücadele toplumsal bir sorumluluk haline geldi. Bu alanda devletin attığı adımlara sivil toplum kuruluşlarından ve ilgili taraflardan da farklı farklı çözüm önerileri geliyor. Son çözüm örneği daha önce de dillendirilen ve hayatımıza hızla giren ve hemen drone olarak karşımıza çıktı. Kamuoyunda konunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da gündeminde olduğu yazılıp çizildi. Mimar Nihat Şen, drone ile yapılan çekimlerde ara sokaklarda gezinebileceğini pencerenin bire bir ölçüsünün alınabileceğini söyledi. Şen, “Birebir her gün nerede inşaat var nerede harfiyat var bunu takip edebilirsiniz. Bütün bunlar gelişen teknoloji ile mümkün. Dönüşümde de teknoloji bize bu hız imkanını veriyor. Yukarıdan drone ile çekiyorsunuz 3 boyutlu. Pencerenin ölçüsü dahil birçok detayı en ince ayrıntısına kadar görüyorsunuz. Bu sistemin hem merkezde hem de belediyelerde uygulanması lazım” şeklinde konuştu.

YILDA 2 KEZ YETERLİ

Denetçi dronelar ile 6 ayda bir çekim yaparak hangi mahallenin hangi sokağında ne olduğunu görüp kaçağa önlem alınabileceğini belirten Şen, başka türlü bunu kontrol etmenin mümkün olmadığını söyledi. Hızlı kontrol mekanizmasının kentsel dönüşüme de ivme kazandıracağına vurgu yapan Şen, “Son depremler bize dönüşümün gerekliliğini bir kez daha hatırlattı. Deprem geliyorum diye bas bas bağırıyor. Yerel idarenin dönüşüme dahil edilmesi çok önemli. Zaten ilçenin imarını, alt yapısını, bina stokunu her şeyini biliyor. Bütün bilgiler belediyelerin elinde. Hızlı denetimlerle dönüşüm de hızlanır” ifadesini kullandı. Şen, kentsel dönüşümde hız alabilmek için bazı aksaklıkların giderilmesi gerektiğini de ifade etti.