Kademe İzmir’de vitrine çıktı

Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde 2011 yılında faaliyetlerine başlayan Kademe A.Ş, günümüzde sektöre en geniş ürün gamını sunan firmalar arasında yer alıyor. Yol süpürme makineleri, çöp toplama araçları, su ve kanal ekipmanları, özel ekipmanlar ve kompost makineleri başta olmak üzere ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda üretim ve gelişimini sürdürüyor. Türk mühendislerin imzasını taşıyan makineler; sektörde yerli ve milli üretim gücünün de başarısını kanıtlıyor.

DAHA TEMİZ BİR DÜNYA

Bu yıl ikinci kez İzmir’de kapılarını açan WE-CYCLE Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı; çevre temizliğine olan farkındalığı artırmak, atık yönetimini en etkili ve bilinir ölçüde sağlamak, özel veya kamu kurumlarının bu doğrultudaki projelerini desteklemek, daha temiz bir gelecek için geri dönüşümü yaygınlaştırmak amacıyla katılımcılarını ağırlıyor. Kademe A.Ş bu fuara; AGA2100, AGA6000 Yol Süpürme Araçları, 3,5 metreküp Vakumlu Süpürme Aracı ve Elektrikli Elle Çekilir Tip Yol Süpürme Aracı ile katılım sağlıyor.

65 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORUZ

“Daha Temiz Bir Dünya” mottosuyla çalışmalarını sürdüren Kademe A.Ş, 162 metrekarelik alanda Hol A, Stant 140'ta sektörün lider firmalarından biri olarak fuarda yerini alıyor.

Kademe A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Fatih Albayrak, “Yerli ve milli araçlarımızı bu fuarda sergilemekten gurur duyuyoruz. Temizlik araç ve ekipmanlarında son teknolojiyi takip ederek kullanıcı memnuniyetini ön planda tutan bir markayız. Ürünlerimizi geliştirmeye devam ediyor ve 65 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

AGA2100 ve AGA6000 sektörün gözdesi

Fuarda, Kademe’nin AGA2100 ve AGA6000 Kompakt Yol Süpürme Araçları, kendi pazarında tercih edilen lider araçlar olarak sergileniyor. Tamamen Türk mühendisler tarafından üretilen ve geliştirilen araçların bu kadar talep görmesinin sebepleri arasında; araç girişinin zor olduğu dar sokaklardan bile rahatlıkla geçebilecek şekilde üretilmiş olması ve konforlu bir sürüş sağlarken temizlik performansından ödün vermemesi yatıyor. Ayrıca, fiyat performans olarak da kolaylık sağlıyor.



