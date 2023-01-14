Kadın çiftçilerin hibe sevinci

Devlet destekleri ile kadınlar ticarette olduğu gibi çiftçilikte de başarı hikayeleri yazıyor. Serada muz yetiştiren Gülay Yando da onlardan biri. Sağlanan desteklerden mutluluğunu belirten Yando, “İnsanı yatırım yapma heyecanı sarıyor” diye anlattı. 6 yıldır seracılıkla uğraşan Yando hikayesini Yeni Şafak’a anlattı. 2017 yılına “ne yaparım” diye yola çıktığını belirten iki çocuk annesi Yando, çevresindeki bütün olumsuz düşüncelere rağmen devletin de yardımıyla aile mesleği olan çiftçiliğe giriştiğini belirtti. Hedefinin çocuklarına örnek olmak ve kendi ayakları üzerinde durabilmek olduğunu kaydeden Yando, devletin hibe ve teşviklerini görünce Antalya’da muz yetiştiriciliğine başladığını vurguladı. Yando, “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan 1 milyona yakın destek aldım. Devletin hibe ve kredi olarak vermiş olduğu destekler doğrultusunda insanı yatırım yapma heyecanı sarıyor. Yapmış olduğum serada şu anda da yıllık 180 ton muz üretiyorum” dedi.

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