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Ekonomi

Kadın girişimcilere müjde: Destek ve teşvikler tek platformda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, girişimci olan ve olmayı hedefleyen kadınlar için eğitim, araştırma, finansal destek ve mentörlük çalışmalarını tek platformda topladıklarını bildirdi.

12:29 - 20/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 12:31 - 20/06/2024 Perşembe
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Girişimci olan ve girişimci olmayı hedefleyen kadınlar için eğitim, araştırma, finansal destek ve mentörlük çalışmaları tek bir platformda toplandı.


Türkiye'de kadın girişimci sayısını artırmayı, mevcut kadın girişimcilerin güçlendirilmesini hedeflediklerini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "
Kadın girişimciler, ihtiyaç duydukları bilgi ve desteklere 'https://kadingirisimci.gov.tr/' web sitemiz üzerinden ulaşılıyor"
ifadelerini kullandı.

Web sitesinde, kadın girişimciliği alanında kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve uluslararası kuruluşlar tarafından sunulan hizmetlerin yer aldığını aktaran Göktaş, "Destek ve Teşvikler" başlığı altında, bakanlıklar, KOSGEB, Kredi Garanti Fonu, bankalar, kalkınma ajansları gibi kurum ve kuruluşlarca sunulan destek ve teşviklere kolayca ulaşılabildiğini belirtti.


Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız ve Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde yürüttüğümüz 'Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında da kadın kooperatiflerinin ve ürünlerinin tanıtımı başta olmak üzere kooperatifler arasında işbirliği ağı oluşturmalarına destek olan 593 kadın kooperatifinin kayıtlı olduğu Kadın Kooperatifleri Web Portalı'na (www.kadinkoop.org) da erişilerek, kadın kooperatiflerinin çalışma alanlarına ilişkin bilgi edinilebiliyor.


Kadın girişimcilerimiz yine web sitesi üzerinden Bakanlığımızca yürütülen 'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi' kapsamında oluşturulan dijital portaldaki (www.geleceginikurangenckadinlar.org) fırsatlar haritasında, iş, staj, eğitim ve girişim desteklerinden yararlanabiliyor. Asistan desteği ile yapay zekanın avantajlarından faydalanarak sorularını yazıp, ihtiyaç duydukları bilgiye daha kısa sürede ulaşabiliyor."

Web sitesinde, kadın girişimciliği alanındaki mevcut duruma ve verilere ilişkin güncel bilgiler ve kadınlara ilham vermesi amacıyla rol model girişimci kadınların başarı hikayeleri, proje ve çalışmaların da yer aldığını bildiren Göktaş, siteden, kadın girişimciliği alanındaki faaliyetlere ilişkin haberler, düzenlenecek etkinlikler ve yapılacak çalışmalara ilişkin duyurular ile hazırlanan yayınlara ulaşılabildiğini de ifade etti.



#Aile ve Sosyal Hizmetler BAKANI
#Göktaş
#kadın girişimci
#Kadingirisimci.gov.tr
#Mahinur Özdemir Göktaş
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