Kadın girişimcileri buluşturacak platform

Ankara Sanayi Odası (ASO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ankara Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) ile Çankaya Üniversitesi arasında, kadın girişimcilerin birbiriyle bağlantı kurmasını sağlayacak W-COOP mobil uygulamasının hayata geçirilmesi için iş birliği protokolü imzalandı. W-COOP mobil uygulamasında, şirket bilgileri, faaliyet alanları, ihtiyaç ve talepleri, duyurular, etkinlik takvimi ve kadın girişimcilerin birbirleriyle çevrim içi görüşmeler yapabilecekleri özellikler yer alacak.

TİCARİ İLİŞKİLER İÇİN TEK PLATFORM

Uygulama ilk olarak Ankara’da yaşayan kadın girişimcilerin kullanımına sunulacak, kısa süre içinde tüm Türkiye’deki kadın girişimci kurulları üyeleri tarafından kullanılabilecek.