Kadın girişimcileri buluşturacak platform

Ankara Sanayi Odası (ASO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ankara Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) ile Çankaya Üniversitesi arasında, kadın girişimcilerin birbiriyle bağlantı kurmasını sağlayacak W-COOP mobil uygulamasının hayata geçirilmesi için iş birliği protokolü imzalandı. W-COOP mobil uygulamasında, şirket bilgileri, faaliyet alanları, ihtiyaç ve talepleri, duyurular, etkinlik takvimi ve kadın girişimcilerin birbirleriyle çevrim içi görüşmeler yapabilecekleri özellikler yer alacak.
TİCARİ İLİŞKİLER İÇİN TEK PLATFORM
Uygulama ilk olarak Ankara’da yaşayan kadın girişimcilerin kullanımına sunulacak, kısa süre içinde tüm Türkiye’deki kadın girişimci kurulları üyeleri tarafından kullanılabilecek.
- ASO Başkanı Nurettin Özdebir, imza törenindeki konuşmasında salgın döneminde dijital yaşama dönüşün çok hızlandığını bildirdi. W-COOP’un ticari ilişkilerin gelişmesini sağlayacağını aktaran Özdebir, şunları kaydetti: "Birçok platform var ama W-COOP bunları tek bir platforma topluyor, bütün üyelerinizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve sonunda da kendi ürünlerini, faaliyetlerini paylaşarak ticari ilişkilerinde gelişmesini sağlayacak bir platform meydana getiriyorsunuz. Yani artık Ankara Kadın Girişimciler Kurulu, WhatsApp, Facebook, Instagram gibi bir platform olabilir ama buna biraz daha emek vermek lazım. Kadın girişimcilerin bu platforma sahip çıkması gerekir.”