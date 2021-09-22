Ekonomi Kadın girişimcileri buluşturacak platform
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kadın girişimcileri buluşturacak platform

Ankara Sanayi Odası (ASO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ankara Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) ile Çankaya Üniversitesi arasında, kadın girişimcilerin birbiriyle bağlantı kurmasını sağlayacak W-COOP mobil uygulamasının hayata geçirilmesi için iş birliği protokolü imzalandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kadın girişimcileri buluşturacak platform
Nurettin Özdebir (Solda)

Ankara Sanayi Odası (ASO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ankara Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) ile Çankaya Üniversitesi arasında, kadın girişimcilerin birbiriyle bağlantı kurmasını sağlayacak W-COOP mobil uygulamasının hayata geçirilmesi için iş birliği protokolü imzalandı. W-COOP mobil uygulamasında, şirket bilgileri, faaliyet alanları, ihtiyaç ve talepleri, duyurular, etkinlik takvimi ve kadın girişimcilerin birbirleriyle çevrim içi görüşmeler yapabilecekleri özellikler yer alacak.

TİCARİ İLİŞKİLER İÇİN TEK PLATFORM

Uygulama ilk olarak Ankara’da yaşayan kadın girişimcilerin kullanımına sunulacak, kısa süre içinde tüm Türkiye’deki kadın girişimci kurulları üyeleri tarafından kullanılabilecek.

  • ASO Başkanı Nurettin Özdebir, imza törenindeki konuşmasında salgın döneminde dijital yaşama dönüşün çok hızlandığını bildirdi. W-COOP’un ticari ilişkilerin gelişmesini sağlayacağını aktaran Özdebir, şunları kaydetti: "Birçok platform var ama W-COOP bunları tek bir platforma topluyor, bütün üyelerinizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve sonunda da kendi ürünlerini, faaliyetlerini paylaşarak ticari ilişkilerinde gelişmesini sağlayacak bir platform meydana getiriyorsunuz. Yani artık Ankara Kadın Girişimciler Kurulu, WhatsApp, Facebook, Instagram gibi bir platform olabilir ama buna biraz daha emek vermek lazım. Kadın girişimcilerin bu platforma sahip çıkması gerekir.”
Abone Ol Google News
37 milyon 845 bin TLlik vurgun

37 milyon 845 bin TL'lik vurgun

​Adana'da sahte çeklerle milyonluk vurgun yapan çeteye operasyon.
Görenlerimest eden görüntü

Görenleri
mest eden görüntü

​Vatandaşlar cep telefonları ile kayda aldı.
Yedi araçbirbirine girdi

Yedi araç
birbirine girdi

​Ankara'da zincirleme trafik kazası.
New York'ta<br>led ekranlarda

New York'ta
led ekranlarda

​Cumhurbaşkanı'nın 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabı tanıtılıyor.
İttifaka can simidi

İttifaka can simidi

​Demirtaş, köşeye sıkışan Kılıçdaroğlu'nun imdadına yetişti.
Milletin kökünü <br>kazıyacakmış

Milletin kökünü
kazıyacakmış

​CHP'li başkan Nazilere özendi.
Oruç Reis Mavi Vatan'a sokmadı

Oruç Reis Mavi Vatan'a sokmadı

'​Türk kıta sahanlığına giremezsin. Girersen müdahale edilecek.'
Kırk subay gözaltında

Kırk subay gözaltında

​Sudan'da bir tuhaf darbe girişimi.
Kavgaya AB de karıştı

Kavgaya AB de karıştı

​AUKUS krizi sonrası gerilim büyüyor.
Erdoğan BM'de <br>dünyaya seslendi

Erdoğan BM'de
dünyaya seslendi

'​Yeni göç dalgasına imkan ve tahammülümüz yok.'
Dünyanın en iyisi oluruz

Dünyanın en iyisi oluruz

​Teknofest ile teknoloji rüzgarı başladı.
Koronaya serbest geçiş

Koronaya serbest geçiş

HES kontrolü gevşemesin.

'Oğlum gelecek' <br>bahanesine kanmayın

'Oğlum gelecek'
bahanesine kanmayın

​Çocuğu oturmazsa üç yıl kiraya veremez.
Son tabliye yerleşti

Son tabliye yerleşti

​İki kıta bu sefer Çanakkale'de birleşti.
KOBİ'lere dijital asistan

KOBİ'lere dijital asistan

​Hem zaman hem maliyet tasarrufu sağlıyor.
Marmara'da sıcaklıklarda ani düşüş

Marmara'da sıcaklıklarda ani düşüş

Meteoroloji'den açıklama: 8 dereceye kadar azalacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.