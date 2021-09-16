Kadın girişimciye 5 milyar lira kredi

Toplantıda, Ege Bölgesi’ndeki illerden seçilen ve kredisi onaylanan 8 girişimci kadına, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan tarafından kredileri sembolik olarak takdim edildi.

Kadın girişimcileri teşvik amacıyla düzenlenen “Halkbank Üreten Kadınlar Toplantısı” Bursa, Gaziantep, Antalya, Trabzon, Samsun, Konya ve Malatya’dan sonra İzmir’de gerçekleştirildi. Organizasyon kapsamında girişimcilere seslenen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde devreye aldıkları Kadın Girişimci Destek Paketi’nden bugüne kadar yaklaşık 50 binin üzerinde girişimci kadınının faydalandığını belirtti. Arslan, “Paket kapsamında 5 milyar Türk lirasına ulaşan kredi hacmi gerçekleşti” dedi. Kendi işini kurmuş ya da kurmak isteyen girişimci kadınları motive etmek amacıyla kurguladıkları avantajlı finansal çözümlerin yurt çapında ilgi görmeye devam ettiğini belirten Arslan, şunları kaydetti:

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EGE BÖLGESİ’NDE KULLANIM 10 BİNİ AŞTI

“Kredi paketimize ülkemizin tüm bölgelerinden olduğu gibi Ege’den de geniş ilgi gösterilmektedir. İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak illerimizden 10 bin 600’den fazla kadın girişimcimiz desteğimizden faydalanmış, Ege Bölgesi özelinde toplamda 1 milyar liralık kredi hacmine ulaşılmıştır. Sağladığımız destek paketi, kadınlarımızın cesaretli yaklaşımlarıyla yatırıma, üretime, istihdama ve ihracata dönüşmekte, girişimcilerimizin başarı hikayeleri bizleri gururlandırmaktadır.”

KADINLAR BAŞARI HİKAYESİ YAZIYOR

Ege Bölgesi’ndeki girişimci kadınlara örnekler veren Arslan, “İzmir’de cep telefonu aksesuarları toptan satışını gerçekleştiren bir müşterimiz, kadın girişimci kredimiz desteğiyle yurt içinde çeşitli zincir mağazalarla anlaşma imzalamış, iş hacmini büyüterek cirosunu 4 kat artırdı” dedi. Arslan, Denizli’den bir başka müşterinin ise küçük bir otogaz satış ofisi işletirken kullandığı kadın girişimci kredisiyle Türkiye’nin en büyük akaryakıt istasyonlarından birinin bayiliğini aldığını söyledi.

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