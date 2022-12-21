Kadınlar kooperatifle dünyaya açılıyor

Kadınlar, gıdadan hediyelik eşyaya ürettikleri ürünlerini kooperatifler kanalıyla yurt dışı dâhil ekonomik zincire ortak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan 2 milyar liralık kefalet paketi desteği kadın kooperatifçileri de heyecanlandırdı. Yeni Şafak, 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü sebebiyle Anadolu’nun farklı bölgelerinde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin çalışmalarını inceledi.

MARKET RAFLARINDA OLACAĞIZ

Çikolata ve kurutulmuş meyveden cips üretimi yapan Sarıoğlan Kadın Kooperatifi üyesi Gülten Ardahan, destekler sayesinde ilk planda teknik donanımı tamamladıklarını söyledi. Ardahan, “Marketlere toptan ve perakende satış yapıyoruz. Devlet kurumlarına veriyoruz. Yılbaşından itibaren bütün market raflarında ürünlerimiz görülecek” dedi. Kooperatifin bir diğer üyesi Sevcan Bozok da Siparişlere yetişmekte zorlanıyoruz. Ailelerimiz desteğini eksik etmiyor” diye konuştu.

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ÜRÜNLERİMİZ KANADA’YA GİDİYOR

KAÇEM Kadın Kooperatifi organik ürünler ile hem sağlığa hem ekonomiye katkı sağlıyor. Kooperatif üyesi Şükran Başdoğan, “Organik ürettiğimiz sebze, meyve, hububatı mamul haline getiriyoruz. Kayseri’nin coğrafi işaretli ürünü gacer buğdayından unumuz var. Şu an ürünlerimiz Kanada’ya bile satılıyor” dedi.

Devlet destekleri önemli

Pınarbaşı Kadın Kooperatifi Başkanı Nejla Sonay, devlet desteğinin çok önemli olduğunu vurguladı. Sonay, “Taş tozundan hediyelik eşya , polyester çalışması yapıyoruz. Magnet, çerçeve, sunumluk ürün gibi hediyelik eşya üretiyoruz. Kooperatifimiz bizim evimiz oldu. Destek aldığımız takdirde çok iyi noktalara geliriz Cumhurbaşkanı’mız kadın girişimcilere ve kadın kooperatiflerine 2 milyar liralık kefalet paketi tahsis edileceğini söyledi. Bu gelişme de bizi heyecanlandırdı. Daha iyi bir nok-taya geleceğimize inancımız tam” şeklinde konuştu.