Kadınlar sanayide erkeği geçti

Türkiye'de geçen yılın son çeyreğindeki istihdam verilerine kadın çalışan sayısındaki artış damga vurdu. 195 bin kişilik istihdam artışının 104 bini kadınlardan, 91 bini ise erkeklerden oluştu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2023 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

İŞSİZLİK ORANI %8,8’E DÜŞTÜ

Buna göre, işsiz sayısı geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 137 bin kişi azalarak 3 milyon 70 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı da 0,4 puanlık azalışla yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,2, kadınlarda yüzde 11,8 olarak tahmin edildi.

31,8 MİLYON KİŞİLİK İSTİHDAM

Aynı dönemde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 1 puanlık düşüşle yüzde 15,9'a indi. Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı da son çeyrekte 195 bin kişi artarak 31 milyon 867 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı 0,2 puanlık yükselişle yüzde 48,6’ya çıktı. İstihdam edilenlerin 104 bini kadınlardan, 91 bini ise erkeklerden oluştu. Bu dönemde sanayide istihdam edilen kadınların sayısı 39 bin kişi artarken, erkeklerin sayısının 10 bin kişi azalması dikkat çekti. Hizmet sektöründe de 81 bin kadın, 92 bin erkek istihdamı olduğu gözlendi.

HİZMET SEKTÖRÜ AĞIRLIĞINI KORUYOR

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, dördüncü çeyrekte, 57 bin kişi artarak 34 milyon 937 bin kişiye yükseldi. İş gücüne katılma oranı yüzde 53,2'ye indi. İstihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 42 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 29 bin kişi, inşaatta 34 bin kişi, hizmet sektöründe 174 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,6'sı tarım, yüzde 20,8'i sanayi, yüzde 6,4'ü inşaat, yüzde 58,2'si ise hizmet sektöründe yer aldı.







