Kadri Samsunlu Uluslararası Havalimanları Konseyi’nde

İGA İstanbul Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, dünya havacılık sektöründe 5 kıtayı temsil eden alt konseylerin çatısı olarak görev yapan Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

Toplam 185 ülke ve bölgede faaliyet gösteren, 1950 havalimanını bünyesinde barındıran ACI World, sektörün gelişimi ve havacılığın ilerlemesi için politika oluşturarak, eğitim, araştırma-geliştirme faaliyetleri yürütüyor. ACI World, dünya havacılık sektörünün küresel ölçekteki en önemli çatı kuruluşlarının başında geliyor.

Kadri Samsunlu, “ACI World’de oldukça önemli bir görev bize layık görülmüş oldu. Bu görev, büyük bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. ACI World Yönetim Kurulu Üyeliği görevi süresince, ACI’ın Türk havacılık sektörü ile her düzeydeki ilişkisini güçlendirmek ve sürdürülebilir büyüme ile tüm paydaşlar için en yüksek değeri oluşturmak üzere çalışmak öncelikli hedeflerimiz arasında olacak” diye konuştu.

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