Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı bugün açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Türkiye'nin en hızlı metrosunun kullanılacağı hattın açılışını yapacak.

SEKİZ İSTASYON BULUNUYOR

Beşiktaş (Gayrettepe)-Kağıthane-Eyüp (Göktürk)-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda 9 istasyon bulunuyor, hat Kağıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinden geçiyor.

GÜNLÜK 800 BİN YOLCUYA HİZMET VERMESİ PLANLANIYOR

Bugünden itibaren, İstanbul Havalimanı'nın ulaşım yükü de hafifleyecek. İstanbul Havalimanı-Kağıthane hattı günlük 800 bin yolcuya hizmet verebilecek. Yolcuların da rahat ve güvenilir bir şekilde metroya ulaşabilmesi için giriş bölümünde 20 turnike yer alıyor. İstanbul Havalimanı-Kağıthane metro hattı 34 kilometre uzunluğunda. Önümüzdeki aylarda Gayrettepe bölümünün de faaliyete geçmesiyle hat uzunluğu 37,5 kilometreyi bulacak.

AA

YERLİ VE MİLLİ SİNYALİZASYON KULLANILACAK

Tünel açma makinası ilerlemelerinde, günde 65,5 metre, haftada 306 metre, ayda 1.233 metre ile kazı rekorları kırıldı. Saatte 120 kilometre hız ile Türkiye'nin en hızlı metro araçları bu hatta çalışacak. 72 metre ile Türkiye'nin en derin metro istasyonu olan Gayrettepe İstasyonu da bu proje kapsamında inşa edildi.

Yapım aşamasında Türkiye’deki metro hatlarında ilk defa prekast panel kullanıldı. Bu sayede yolculara hızlı tren konforunda sürüş imkanı sunulacak. Bakanlık ve ASELSAN iş birliğiyle geliştirilen yerli ve milli sinyalizasyon sistemi metro hattında kullanılacak.

REKORLARIN KIRILDIĞI BİR PROJE

İstanbul Havalimanı Metrosu, dünyanın transit merkezine, dünyanın en büyük havalimanına bağlanacak bir hat. 34 kilometreyle devasa bir uzunluk. Rekorların kırıldığı bir proje. Arnavutköy'e de bağlanınca 69 kilometrelik bir uzunluğa ulaşacak. Bu metro hattıyla Avrupa yakası tamamen çevrilecek. Metroda akıllı tünel sistemi kullanıldı. Sıfırdan yaratılan bir sistem kuruldu. Tamamen yerli ve milli imkanlarla yapıldı. Diğer metrolarda da bu sistem kullanılabilecek. Sistem tek bir kumanda merkezinden yönetilebilecek.







