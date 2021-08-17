Kahramankazan-Ankara arasını 20 dakikaya indirecek yolda çalışmalar sürüyor

Kahramankazan-Ankara arasındaki devlet karayolunda 28.4 kilometrelik bölümünde gerçekleştirilen genişletme çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında 2 şerit olan bölünmüş yol, 3 şeride çıkarılacak. Projede 9 adet farklı seviyeli kavşak ve 2 adet de hemzemin kavşak yer alacak. Projede, 2020 yılında 3,1 kilometrelik bölünmüş yol ile 2 adet farklı seviyeli kavşak ve 5 kilometrelik servis yolu yapıldı. Şu ana kadar yüzde 15 gerçekleşme sağlanan projede, 2021’de ise 14 kilometrelik bölünmüş yol ile 3 adet (Bitik, İmrendi, Akıncılar) kavşağın imalatlarının daha tamamlanması planlanıyor. Yolun en önemli etaplarından biri olan Saray Kavşağı ise tamamlanarak trafiğe açıldı.

Seyahat süresi 20 dakikaya düşecek

Ankara ile Kahramankazan arasındaki seyahat süresini 35 dakikadan 20 dakikaya düşürecek olan yol 2023’te hizmete açılacak. Bu genişletme sayesinde başkentin önemli sanayi kümelenmelerinin yer aldığı Saray bölgesi, Türkiye’nin en büyük ikinci projesi HAB, TeknoHAB ve Ankara Lojistik Üssü’nün de bulunduğu bölgedeki trafik yoğunluğunun önüne geçilmiş olacak. Trafik yoğunluğunun azalacağı yolda, daha güvenli bir trafik akışı ile akaryakıt ve zaman tasarrufu da sağlanacak.

REKLAM

GÜNDEM Ankara - Kahramankazan arası 20 dakikaya düşecek

Bölgeye büyük katkı sağlayacak

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan’ın yalnızca Ankara’da değil, Türkiye genelinde önemli sanayi kümelenmelerine ev sahipliği yaptığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: