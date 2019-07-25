Kale Grubu'ndan tasarıma yatırım

Kale Grubu, grubun ilk genel merkezi ve giriş katı bir dönem sanat galerisi olarak kullanılan Karaköy'deki binasını, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteğiyle Kale Tasarım ve Sanat Merkezi'ne dönüştürdü.

İLK GENEL MERKEZ SANATA HİZMET EDECEK

Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay, “Bugün bizim için anlamı çok büyük bu binayı İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle tasarım ve sanat merkezine dönüştürmekten dolayı gururluyuz” dedi. Bu yıl kendileri için iki önemli iş olduğunu belirten Okyay, ilkinin Kale Tasarım ve Sanat Merkezi, ikincisinin ise temelini 2 yıl evvel attıkları ve cumartesi günü Çanakkale Çan'da açacakları ileri teknoloji ile donatılmış sera olduğunu bildirdi.

Mavruz Tarım ile Çanakkale Seramik bacalarından çıkan gazlardan elde ettikleri ısıyla ilaçsız tarıma başladıklarını ifade eden Okyay, şöyle devam etti: "Bölgesel kalkınmayı önemsiyoruz. Mavruz markalı domateslerimizi iç pazara satıyoruz. Mavruz Tarım olarak ihracat yapıyoruz. Rusya, Almanya, Hollanda ve Dubai'ye ihracat yapıyoruz."

BİRÇOK SANATÇI YETİŞECEK

Merkezin dün düzenlenen açılış törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, burada birçok sanatçının yetişeceğini belirtti. Turhan, “Sanatla özellikle seramik sanatı ilgili öğrenciler buraya gelerek teorik olarak okulda gördüklerini pratikte uygulama ve faydalanma imkanı bulacaklar.” dedi.

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