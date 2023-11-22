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Ekonomi

Kalıcı yaz saatiyle yılda 2 milyar lira tasarruf

Kalıcı yaz saati uygulamasıyla elektrik faturalarında tasarruf 2016’dan bu yana 15,5 milyar liraya ulaştı. 4,6 milyon kişinin bir yıllık elektrik ihtiyacı burada elde edilen tasarrufla sağlandı. Yıllık tasarruf miktarı 2 milyar liraya ulaşırken, 2016-2023 arasında elde edilen toplam tasarruf 10 milyar kilovatsaati buldu.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 22/11/2023 Wednesday
Güncelleme: 02:20 - 22/11/2023 Wednesday
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Türkiye, 8 yıldır uyguladığı sabit yaz saati ile 15,5 milyar lira enerji tasarrufu sağlarken, uygulama ile sağlanan yıllık tasarruf 2 milyar liraya ulaştı. Yaz saatine geçişle birlikte, 08.30-17.30 mesai saatleri içerisinde daha fazla gün ışığından yararlanıldı. Türkiye’deki elektrik tüketimi göz önüne alındığında 06.00-09.00 saatleri arasında tüketimde düşük seviyede bir artış, 17.00-18.00 saatlerinde toplam tüketimde azalış, saat 20.00 civarında ise elektrik tüketiminde artış gözlendi. Pik saatlerdeki değişime göre elektrik tüketiminin düştüğü tespit edildi.

4,6 MİLYON KİŞİNİN İHTİYACI KARŞILANDI

Uygulamanın başladığı 2016 yılının ekim ayından 2023 yılının ekim ayına kadar elde edilen toplam tasarruf 10 milyar kilovatsaate ulaştı. Yani kişi başı elektrik tüketimi 3 bin 348 kilovatsaat olarak hesaplandığında 4,6 milyon kişinin bir yıllık elektrik ihtiyacı burada elde edilen tasarrufla sağlandı.

2018 YILINDA KALICI HALE GETİRİLMİŞTİ

Uygulama ile bazı illerde hava karanlığında güne başlanılmasından dolayı artan tüketimin israf getirdiği iddiaların aksine, diğer saatlerdeki tasarruf sabah tüketiminin önüne geçmiş oldu. Bunun yanı sıra yapılan incelemelere göre uyku başlangıç saati olarak ifade edilen 22.00-24.00 saatlerinde, elektrik tüketim oranında ciddi bir düşüş gözleniyor. Türkiye'de kalıcı yaz saati uygulaması, 7 Eylül 2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile başladı. Uygulama, 2 Ekim 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kalıcı hale geldi.



#Yaz Saati uygulaması
#ekonomi
#tasarruf
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