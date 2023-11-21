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Ekonomi

Bakan Bayraktar duyurdu: Anlaşma 2027'ye kadar uzatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Cezayir ile LNG Anlaşması'nın 2027'ye kadar uzatıldığını duyurdu. Anlaşma kapsamında yıllık 4,4 milyar metreküp LNG alınacak.

Muhammet Emre Kömürcü
Muhammet Emre Kömürcü
20:24 - 21/11/2023 الثلاثاء
Güncelleme: 21:07 - 21/11/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
LNG gemisi

LNG gemisi

Bakan Bayraktar, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cezayir ziyareti kapsamında düzenlenen Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi İkinci Toplantısı'na katıldıklarını bildirdi.



Ziyaret kapsamında iki ülke arasında Ekim 2024'te sona eren LNG anlaşmasının uzatıldığını ifade eden Bayraktar, şunları kaydetti:


"Toplantı sonrasında BOTAŞ ile Cezayir ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Sonatrach arasında atılan imzalarla iki ülke arasında 1988'den beri devam eden LNG ithalat anlaşmasının süresini üç yıl daha uzattık. Bu süre içerisinde Türkiye, Cezayir'den yıllık 4,4 milyar metreküp LNG almaya devam edecek. Bu tarihi anlaşmanın uzatılmasına dair ortaya konulan irade taraflar arasında köklü iş birliğini daha da güçlendirerek geleceğe taşıyacaktır."


#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
#LNG
#Cezayir
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