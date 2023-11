Bakan Bayraktar duyurdu: Anlaşma 2027'ye kadar uzatıldı

Et ve Süt Kurumu'nca (ESK), et ithalatına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Kurumumuz kırmızı et piyasalarında manipülatif fiyat artışlarını önlemek amacıyla dengeli bir şekilde piyasa ihtiyacı nispetinde ithalat yapmaktadır." denildi.