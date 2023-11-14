Ticaret Bakanı Bolat: Cari işlemler hesabında kalıcı iyileşme için kararlılıkla çalışıyoruz

Cari işlemler hesabındaki olumlu seyre işaret eden Bolat, "Mal ve hizmetler ihracatımızı artırmaya yönelik desteklerimiz ve yerli-milli üretime sahip çıkmaya dönük uyguladığımız ithalat politikaları ile cari işlemler hesabında kalıcı iyileşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Cari işlemler hesabı eylülde 1,9 milyar dolar fazla vererek, aylık cari fazla son 23 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşmiştir. 12 aylık cari işlemler açığı ise 56,6 milyar dolardan 51,7 milyar dolara gerilemiş bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.