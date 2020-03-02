Kaliteli tasarım kapıları açar

Tasarım odaklı entegre çözüm ajansı Avusturyalı Moodley'in kurucu ortağı Mike Fuisz, Türkiye'nin ekonomi politikalarında tasarım, Ar-Ge, markalaşma ve inovasyona ciddi yatırımlar yapmasının ülkenin bunun farkında olduğunun göstergesi olduğunu belirterek, "Türkiye'nin dünya markası olmasının yolu ancak özgün tasarımla mümkün" dedi. Fuisz, tasarım sektörünün özellikle son yıllarda dünyanın göz bebeği konumunda olduğunu ifade ederek, sektörde istihdamın her geçen yıl ciddi artış kaydettiğini, son yapılan araştırmalara göre dünya genelinde 100 milyondan fazla insanın tasarım sektöründe istihdam edildiğinin ortaya çıktığını kaydetti.

TÜRKİYE ÇOK HIZLI UYUM SAĞLADI

Türkiye'nin ekonomi politikalarında tasarım, Ar-Ge, markalaşma ve inovasyona ciddi yatırımlar yapmasının ülkenin bunun farkında olduğunun göstergesi olduğunu belirten Fuisz, şunları kaydetti: "Kaliteli tasarım olmadan firmaların ya da ülkelerin rekabet kabiliyetini artırma şansları olacağını düşünmüyorum. Firmaların global pazara açılmasının ve kar marjlarını artırmalarının yolunun ancak ve ancak kaliteli tasarımdan geçtiğine inanıyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de bu gerçeğin bilincinde bir ülke olduğunu ve üretim planlarına tasarımı dahil ettiğini görüyoruz. Türkiye, aynı zamanda küreselleşme ile beraber teknolojik gelişmelere de çok hızlı bir şekilde uyum sağladı. Pek çok alanda üretim yapan tesislerin modern ve son teknoloji makine, sistem ve yazılımlar kullandıklarını görüyoruz. Özellikle uluslararası fuarlardaki stantlarında Türkiye, kaliteli tasarımı ne kadar işine kattığını gözler önüne seriyor. Türkiye'nin dünya markası olmasının yolu ancak özgün tasarımla mümkün."

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GLOBAL DÜŞÜNEN BAŞARILI OLACAK

Mike Fuisz, Türkiye’de çok genç bir nüfus olduğunu belirterek, “Gelecek jenerasyonun dizayna bakış açısı değişecek. Bu yüzden Türkiye’de yeni şirketler, yeni start up’lar ve yeni girişimler olacak. Sadece Silikon Vadisi yok. Gelecek dünyanın başka yerinde... Global düşünen insanlar global ölçekte başarılı olacak” diye konuştu. Şu anda dünyada ekonomik sıkıntılar olduğunu ancak dijital olasılıkların “çok mükemmel fırsatları” beraberinde getirdiğini ifade eden Fuisz, “Bizim İstanbul’daki çalışma arkadaşlarımız çok iyi. Birkaç yıl önce Türkiye pazarı ile iş birliği yapma kararı verdik. Dizayna yatırım yapan şirketler diğerlerinde daha başarılı oluyor. Global pazarda birçok şirket bizim gibi şirketler ile çalışmak istiyor” dedi.