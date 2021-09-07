Kaliteyi düşürenin sofrada yeri olmaz

Araştırma şirketi Areda Piar, farklı tür ve yapısıyla tüketicilere çeşit imkanı sunan zeytinin, sofralarımıza nasıl ulaştığına ışık tuttu. Z Raporu’na özel olarak hazırlanan araştırma kapsamında ayrıca, tüketicilerin alışveriş tercihleri de ele alındı. 1-5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 1100 kişinin katıldığı Benim Markam araştırmasına göre, tüketicilerin yüzde 34.3’ü tercihini Gemlik zeytininden yana kullanıyor. 'Tat değişirse zeytinimi değiştiririm' diyenlerin oranı yüzde 81.4 olurken, zeytin tüketiminde marka tercihimi ‘kalitenin düşmesi’ belirler diyen vatandaşların oranı ise yüzde 72.3. Araştırmanın en dikkat çekici noktası olan gbs skorlamasına göre Marmarabirlik 22.7 puan aldı.

TÜKETİCİNİN FAVORİSİ GEMLİK ZEYTİNİ

Araştırmada yer alan, “Hangi zeytin türünü daha çok tüketiyorsunuz” sorusuna katılımcıların yüzde 34.3’ü Gemlik zeytini, yüzde 31.2’si ise sele zeytin cevabını verdi. İlgili soruya verilen diğer cevaplar şöyle: “Kırma zeytin yüzde 11, dolgulu zeytin yüzde 6.6, çizme zeytin yüzde 4.3, ayvalık zeytini yüzde 3.6, hurma zeytin yüzde 2.6, eşek zeytini yüzde 2.2, çekişte zeytini yüzde 2.1, domat zeytin yüzde 2” Araştırmada, “Zeytin tercihinizde hangisi sizin için en önemlidir” şeklinde yer alan soruya vatandaşların yüzde 55.3’ü güven yanıtı verdi. İlgili soruya beğeni diyenler yüzde 38.6 olurken, sadakat diyenler ise yüzde 8.1'de kaldı.

TAT DEĞİŞİRSE TERCİH DE DEĞİŞİR

Zeytin tercihinde marka tercihini etkileyen faktörlerin de masaya yatırıldığı çalışma kapsamında, vatandaşların yüzde 81.4’ü tat ve lezzet söz konusuysa tercihini değiştireceğini söylüyor. Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 46.1’i fiyat kalite istikrarına önem verdiğini belirtirken, diğer faktörler şöyle sıralandı: “Gıda güvenliği yüzde 35.7, tavsiye yüzde 23.6, ürünün fiyatı yüzde 23, erişim kolaylığı/ kolay bulunabilirliği yüzde 14.6, besin içeriği yüzde 14.5, üretim tarihi yüzde 8.8, ürün çeşitliliği yüzde 6.5, ürün ambalajı türü / rengi yüzde 5.1, reklam / tanıtım/ promosyon yüzde 4.1, raf konumu yüzde 3.1”

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ÖNCELİK KALİTE

Araştırmada katılımcılara ayrıca, “Zeytin tüketiminde marka tercihinizi hangileri etkiler/ etkileyebilir” şeklinde yöneltilen soruya, yüzde 72.3 oranında kalitenin düşmesi cevabı verildi. Aynı soruya vatandaşların yüzde 71.5’i hileli/ayıplı ürün üretmesi derken, yüzde 51.3 ile fiyat yükselmesi de seçenekler arasında yerini aldı. İlgili soruya, yüzde 16 ile ürüne erişimde zorluk, yüzde 6.9 başka markaların yeni ürünler çıkarması, yüzde 5.7 ile yeni ürün çıkaramamak cevapları verildi.

MARMARABİRLİK LİSTENİN ZİRVESİNDE

Benim Markam araştırmasına damga vuran güven-beğeni-sadakat (gbs) puanlaması zeytin markaları için bu araştırmada da yapıldı. Sonuçlara göre, sofraların vazgeçilmez lezzeti zeytin noktasında en yüksek gbs skoru 22.7 ile Marmarabirlik’e ait. Bu markayı 12.8 ile Tariş, 12.3 ile İnci, 10.4 ile Zeo, 9.1 ile Lio izliyor. Skorlamaya göre diğer markaların aldığı puanlar ise şöyle: “Kaanlar 6.8, Bağcı 5.8,Komili 4.6, Öncü 3.8, Nogay 2.7, Namlı 2.4, Yöre 2.3, Cem 1.5, Şems 1, Fora 1, Carrefour 1, Yağmur 0.2”