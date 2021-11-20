​Kamu bankaları da faizi indirdi: Kredi faizlerinde 100 puan indirim

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) önceki gün 100 baz puanlık faiz indiriminin hemen ardından kamu bankalarından ilk hamle geldi. Yatırımcı ve girişimcileri rahatlatması beklenen karar sonrasında kamu bankaları kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti.
GÖZLER ÖZEL SEKTÖRDE
- Dün itibarıyla belirlenen oranlar kapsamında kamu bankaları, kurumsal kredi faiz oranlarında 100 baz puana kadar indirim yaptı. Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, bugünden geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20’ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29’a düşürdü. Kamu bankaları 25 Ekim’de de kurumsal ve konut kredi oranlarında indirime gitmişti. Söz konusu indirimin ardından gözler özel bankalara çevrildi. Üreticilerin finansman kolaylığı açısından önemli görülen bu adıma özel bankaların ne zaman ve hangi oranlarla iştirak edeceği merak ediliyor.
ÜRETİM ARTIŞI İÇİN MOTİVASYON
Türkiye’deki yüksek faiz oranları uzun dönemdir, ülkede üretim yapmak isteyenler açısından önemli bir engel olarak görülüyordu. Bu nedenle önceki günkü indirimin ardından kamu bankalarının bu hamlesi, üreticinin finansmana erişimini kolaylaştıracak bir hamle olarak değerlendirildi. Merkez Bankası’nın eylül ve ekim aylarında yaptığı toplam 300 baz puanlık faiz indirimlerinin ticari kredi büyümesini daha da artırması bekleniyor.
Amaç ekonomide canlılık
- Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Merkez Bankası’nın faiz kararını bir toplantıda şöyle yorumladı: “Bizim için önemli olan birilerinin ne söylediği değil. Ekonomiyi canlı tutmak, işverenlere bereketli bir kazanç sağlamak, çalışanların da azmini yitirmeyecek şekilde işlerine gitmesini sağlamaktır. Onun için de 2021 yılında 2,2 milyonluk yeni istihdam sağladık.”