Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Kamu bankaları için önemli adım Sermayeleri 21 milyar lira artırılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kamu bankaları için önemli adım: Sermayeleri 21 milyar lira artırılacak

Türkiye Varlık Fonu'ndan üç kamu bankası için dikkat çeken bir açıklama geldi. TVF, Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası'nın sermayelerinin toplam 21 milyar lira artırılması için gerekli çalışmaları başlatıldığını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye Varlık Fonu'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Varlık Fonu (TVF) olarak Nisan 2019’da yaptığımız açıklamada, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde ve TVF’nin finansal piyasalarda istikrar ve derinliği destekleme misyonu doğrultusunda kamu bankalarına toplam 3.7 milyar Euro ilave ana sermaye desteği sağlanması konusunda üstlendiğimiz görevi duyurmuştuk" diye anımsatıldı ve şu bilgiler verildi:

21 MİLYAR LİRALIK SERMAYE ARTTIRIMI

"Yine aynı misyon doğrultusunda T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Halk Bankası AŞ ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO’nun sermaye yapılarının güçlendirilmesi ve yeterliliklerinin desteklenmesi amacıyla çekirdek sermayelerinin toplam 21 milyar TL artırılması için gerekli çalışmaları başlatmış bulunmaktayız.

SALGINA KARŞI DAHA GÜÇLÜ HALE GELECEK

"Hali hazırda T.C. Ziraat Bankası AŞ’nin tamamı, Türkiye Halk Bankası AŞ’nin ise çoğunluk hissesi TVF bünyesinde bulunmaktadır. TVF’nin Vakıfbank’ta da hissedar olacağı bu işlemle birlikte üç banka arasındaki koordinasyon ve sinerji daha da güçlenmiş olacaktır. Söz konusu sermaye desteği ile finansal ve ekonomik istikrarın sağlanmasında kritik rol üstlenen kamu bankalarının COVID-19 salgınının ekonomi üzerindeki etkileri ve buna bağlı küresel piyasadaki dalgalanmalara karşı daha güçlü hale gelmeleriyle önümüzdeki dönem büyüme stratejilerini sürdürmeleri amaçlanmaktadır.

FİNANSMANIN KAYNAĞI

"Söz konusu işlemin finansmanı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ikrazen ihraç edilen devlet iç borçlanma senetlerinin piyasa rayicinden bankalara satışından elde edilecek nakitle karşılanacaktır.

  • İşlemlere ilişkin detaylar Türkiye Halk Bankası AŞ ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO’nun yaptığı Özel Durum Açıklamaları’nda yer almaktadır.

Tatilcilerin yeni tercihi: Günlük iki bin TL'yi gözden çıkardılar
EKONOMİ
Tatilcilerin yeni tercihi: Günlük iki bin TL'yi gözden çıkardılar

Hızla düşüşe geçti: Dolarda son durum
EKONOMİ
Hızla düşüşe geçti: Dolarda son durum

Yüzde 30 vergi getirildi: Aralarında altın ve beyaz eşya da var
EKONOMİ
Yüzde 30 vergi getirildi: Aralarında altın ve beyaz eşya da var
Abone Ol Google News
Trafik durma noktasına geldi

Trafik durma noktasına geldi

​İstanbul'da boğaz köprülerinde trafik yoğunluğu.
Türkiyede koronayı yendi

Türkiye'de koronayı yendi

​İsveç'ten ambulans uçak ile Türkiye'ye getirilmişti.
Denizden bulaşmaz

Denizden bulaşmaz

Enfeksiyon uzmanından rahatlatan açıklama.
Yolcular<br>testten geçecek

Yolcular
testten geçecek

​Koronavirüs sonrası havalimanlarında yeni dönem.
Tatilcilerin<br>yeni tercihi

Tatilcilerin
yeni tercihi

​Günlük iki bin TL ödemeyi gözden çıkardılar.
21 milyarlık<br>sürpriz adım

21 milyarlık
sürpriz adım

​Üç kamu bankası için çalışmalar başlatıldı.

Üç il muaf tutuldu

Üç il muaf tutuldu

​4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında yeni gelişme.
Ramazan'a vefa yakışır

Ramazan'a vefa yakışır

​Yedi Başak sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor
Yasağa rağmen<br> piknik yaptılar

Yasağa rağmen
piknik yaptılar

'​Evde bunaldık' diyerek sahile akın ettiler.

Eksikliği korona ölümlerini artırıyor

Eksikliği korona ölümlerini artırıyor

Yeni araştırmada ortaya çıkan çarpıcı detay.
Sıcaklıklar artıyor

Sıcaklıklar artıyor

​Meteoroloji'den sevindiren hava durumu tahmini.
10 Mart öncesi<br> gibi olmayacak

10 Mart öncesi
gibi olmayacak

Erdoğan merak edilen konulara açıklık getirdi.
İlk güne geçer not

İlk güne geçer not

Kurallara uyulsa da ilk gün acemiliği bazı aksaklıklara neden oldu.
Libya'dan tepki

Libya'dan tepki

​Üçüncü tarafı ilgilendirmez, Libya'nın içişlerine karışmayın.
Yollarından yürüyeceğiz

Yollarından yürüyeceğiz

​Onlar öğretmendi, duayendi ve efsaneydi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.