Kamu bankalarından istihdama dev katkı

Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank, istihdam odaklı işletme kredisi ile KOBİ’lere destek sağlamaya devam ediyor. Ekonominin istikrarlı büyümesi ve gelişmesi için mevcut istihdama, iş gücüne sağlıklı ve sürdürülebilir katkı sağlanmak için kamu bankalarının KOBİ’lere desteği sürüyor. Bu noktadan hareketle bankacılık sektörünün reel sektöre sağladığı imkanlara yenilerini eklemek üzere yapılan çalışmalar doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından ilave istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara; 2 yıla varan anapara ödemesiz dönemli, 5 yıla kadar vadeli, uygun koşullarda, düşük maliyetli ve uzun vadeli işletme kredisi kullandırılmasına yönelik dört yeni ürün hayata geçirdi.

İMALAT SANAYİ ÇİN TAZE KAN

Söz konusu kredinin seçilmiş emek yoğun imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren, en az 10 çalışanı olan ve 3 ay içinde en az 5 kişi ilave istihdam artışını taahhüt eden müşteriler için belirlendiği duyuruldu. Bankaların ortak açıklamasında, istihdam artışının kredi vadesi boyunca korunması gerekeceği ifade edilirken, ilave istihdam başına kredi tutarı tekstil ve konfeksiyon için 100 Bin TL, diğer imalat sanayi sektörleri için 200 bin TL verileceği bildirildi.

HİZMET SEKTÖRÜ UNUTULMADI

Paketin içeriğine göre, seçilmiş emek yoğun hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren, en az 10 çalışanı olan ve 3 ay içinde en az 5 kişi ilave istihdam artışını taahhüt eden müşteriler yararlanabilecek. Öte yandan, istihdam artışının kredi vadesi boyunca korunması gerekecektir. İlave istihdam başına kredi tutarı 5 Bin TL-100 Bin TL arasında değişeceği açıklandı.

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İNŞAAT PROJELERİ

‘Hasılat Paylaşım Yöntemi’nin uygulandığı, piyasa koşullarının bozulması veya müteahhit firmanın finansmana erişim sorunları yaşaması nedeniyle tamamlanamayan projelerde, inşaatların tamamlanması için gereken tutar kadar kredi kullandırılabilecek. Sağlanacak finansman kaynağı ile yaşanması muhtemel istihdam kaybının önüne geçilecek ya da kaybedilen istihdamın tekrar kazanılması sağlanmış olacak. İstihdam Odaklı söz konusu kredi de azami 2 yıla kadar anapara ödemesiz ve 5 yıla kadar vadeli olarak kullandırılabilecek.

Yurt dışı müteahhitlik projelerine destek

Bankaların açıklanmasında şu ifadelere yer verildi: “Yurt dışında İnşaat-taahhüt projesi ihalesi kazanan müteahhit firmalardan, personel istihdamının en az yüzde 75’inin Türkiye’den götürülecek iş gücü ile sağlanacağını taahhüt eden firmalar, bu kapsamda kredi kullanabileceklerdir. Bu firmalar ihtiyaç duydukları kesin ve avans teminat mektuplarını azami binde 5 komisyonla, nakit kredileri ise üstlendikleri işle ilgili avans alamayan firmalara yurt dışında aldıkları ihalenin yüzde 5’ine kadar kullanabileceklerdir. Bankalarımız, bundan sonra da ülkemiz ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir.”