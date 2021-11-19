Ekonomi Kamu bankalarından kredi faizlerinde indirim
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kamu bankalarından kredi faizlerinde indirim

Kamu bankaları kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti.

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Haber Merkezi AA
Kamu bankalarından kredi faizlerinde indirim
Arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dünkü faiz indirimi kararının ardından kamu bankaları da kredi faiz oranlarını düşürdü.

Bugünden itibaren geçerli

Bugün itibarıyla kamu bankaları, kurumsal kredi faiz oranlarında 100 baz puana kadar indirim yaptı. Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını bugünden geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü.

  • Kamu bankaları 25 Ekim'de de kurumsal ve konut kredi oranlarında indirime gitmişti.

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