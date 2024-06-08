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Ekonomi

Kamu işçilerine ek ödemenin tarihleri Resmi Gazete'de

6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2024 yılında verilecek ilave tediyenin sürelerinin belirlenmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamu işçilerine bu yılki ek ödemenin ilk yarısı 14 Haziran'da, ikinci yarısı 13 Aralık'ta verilecek.

08:42 - 8/06/2024 Cumartesi
AA
Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi Gazete'de yayımlandı
Kamu işçilerine bu yılki ek ödemenin ilk yarısı 14 Haziran'da, ikinci yarısı 13 Aralık'ta verilecek.

6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2024 yılında verilecek ilave tediyenin sürelerinin belirlenmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.


Buna göre, devlet ve bağlı müesseselerde çalışan işçilere 2024'te verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 14 Haziran'da, diğer yarısı 13 Aralık'ta verilecek.



#Resmi Gazete
#ilave tediye
#Cumhurbaşkanı kararı
#ek ödeme
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