Kamu işçisinin maaşına yüzde 17 zam

Hükümet ve işçi konfederasyonları arasında yapılan zam görüşmelerinde anlaşmaya varıldı.

Varılan anlaşma sonrası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’nün imzalanması amacıyla TÜRK-İŞ'te düzenlenen toplantıda zam oranını açıkladı.

TOPLAMDA YÜZDE 17 ZAM

Buna göre, kamu işçilerine birinci altı ay için yüzde 12 zam yapılacak. İkinci altı ay için bu oran yüzde 5 artı enflasyon farkı olarak belirlendi.

TABAN ÜCRET 4 BİN 100 TL

Böylece, kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi. Düşük ücretlilere de aylık 500 lira düzeltme yapıldı.

ÇALIŞANLARIMIZI EZDİRMEYECEĞİZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu sözleşme, Türkiye'nin toplumsal barışına hizmet verecek bir sözleşmedir" dedi.

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