Ekonomi Kamu işçisinin maaşına yüzde 17 zam
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kamu işçisinin maaşına yüzde 17 zam

Kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi. Ücretlere 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer altı ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı. Toplamda yüzde 17 oranında zam yapılmış oldu.

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Kamu işçisinin maaşına yüzde 17 zam
Kamu işçisinin zam görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

Hükümet ve işçi konfederasyonları arasında yapılan zam görüşmelerinde anlaşmaya varıldı.

Varılan anlaşma sonrası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’nün imzalanması amacıyla TÜRK-İŞ'te düzenlenen toplantıda zam oranını açıkladı.

TOPLAMDA YÜZDE 17 ZAM

Buna göre, kamu işçilerine birinci altı ay için yüzde 12 zam yapılacak. İkinci altı ay için bu oran yüzde 5 artı enflasyon farkı olarak belirlendi.

TABAN ÜCRET 4 BİN 100 TL

Böylece, kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi. Düşük ücretlilere de aylık 500 lira düzeltme yapıldı.

ÇALIŞANLARIMIZI EZDİRMEYECEĞİZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu sözleşme, Türkiye'nin toplumsal barışına hizmet verecek bir sözleşmedir" dedi.

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