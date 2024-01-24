Kamu şirketlerinde CEO dönemi

Özel sektör karşısında gerileyen Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) reformdan geçirilecek. KİT'leri düzenleyen kanunda kapsamlı değişiklik yolda. KİT'leri tepe yönetimlerinden başlayarak taban yapılanmasına varıncaya kadar yenileyecek düzenleme ile bu kuruluşlarda CEO (yönetim ofisleri şefi/üst yönetici) ve CFO (finans ofisleri şefi/ finans yöneticisi) gibi kurumsal pozisyonlar oluşturulacak. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun (EKK) önceki gün yapılan toplantısında, 12. Kalkınma Planı'na da eklenen KİT düzenlemesine son şekli verildi. Yasa teklifinin önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığı'na sunulacağı öğrenildi.

REKABETÇİ BİR YAPIDA OLACAK

Edinilen bilgiye göre, kamu maliyesinin sürdürülebilirliğini desteklemek üzere KİT faaliyetleri yeniden tanzim edilecek. KİT'lerin makroekonomik ölçekte rekabetçi düzeye çıkartılması sağlanacak. Böylece özel sektör karşısında gerileyen KİT'ler, dirençli ve daha fazla kâr eden bir yapılanmaya kavuşacak.

YÖNETİMDE YENİ POZİSYONLAR

Sermayesi kamu mülkiyetinde olan işletmelerde özel sektör benzeri beyaz yakalı uygulamalarına ağırlık verilecek. Alt kuruluşlardan başlayarak bağlı olduğu KİT'in tepe yönetimine varıncaya değin kapsamlı bir çalışma yürütülecek. Bu kuruluşlarda CEO ve CFO gibi pozisyonlar oluşturulacak. KİT'lerdeki iş bölümünde profesyonelleşme sağlanacak. Kamuda benzer fonksiyonları icra eden birimler veya işletmeler birleştirilecek. Tasarruf kalemlerinin etkin kullanılması ve kamu kaynaklarının kullanımının ıslahına KİT'lerden başlanacak.

Mehmet Şimşek

Dünya modelini uygulayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde şeffaflığı ve hesap verilebilirliği artırmak için başlattıkları iki kısımlı reform çalışmalarının ilk aşamasını bitirdiklerini ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na sunduklarını bildirdi. KİT'lerin yönetim kurullarının daha profesyonel hale getirileceğine işaret eden Şimşek, satın alma usullerinin kurumsal yönetim ilkeleri, verimlilik ve kârlılık ekseninde yeniden düzenleneceğine de dikkati çekti. Şimşek, çalışmayı KİT'lerin uluslararası alanda kabul görmüş şeffaflık standartlarına uyması ve hesap verebilirliklerini güçlendirmek için yaptıklarını ifade ederek, "Bu reformla birlikte, kamu iktisadi teşebbüslerimizi dünya uygulamalarına yaklaştıracağız" dedi.

Etkin olmayan teşviklere neşter

Reform paketindeki diğer bir düzenlemeyle devlet tarafından sağlanan istihdam teşvikleri mercek altına alınacak. Etkin olmayan teşvik programları sonlandırılacak. Bu teşviklere ayrılan ödenekler ise dezavantajlı kesimlere yönelik programlara aktarılacak. İstihdam teşviklerinden etkin olmayanlar sonlandırılacak. Bu kalemlerden kesilen pay, kadın, genç ve engellilere yönelik teşviklerde kullanılacak. Bu teşviklerin ağırlığının artırılması ile dezavantajlı kesimlerin sosyal hayat kadar çalışma ve iş hayatında da önü açılacak.







