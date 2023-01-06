Ekonomi Kamu sosyal tesislerinde 2023 yılı hizmet bedelleri belirlendi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kamu sosyal tesislerinde 2023 yılı hizmet bedelleri belirlendi

Kamuya ait sosyal tesisleri kullanmak isteyenlerin bu yıl ödeyeceği asgari bedeller belli oldu. Konaklama bedeli özelliklere göre değişmekle birlikte 25, 29 veya 32 lira olarak belirlenirken, yemek ücreti olarak ise kişi başına günlük 84 liraya kadar üç farklı rakam çıkarıldı.

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Haber Merkezi AA
Kamu sosyal tesislerinde 2023 yılı hizmet bedelleri belirlendi
Foto/arşiv

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu bankaları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan eğitim, dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi, benzeri sosyal ve destek amaçlı tesislerden dinlenme amacıyla veya diğer amaçlarla yararlanacaklardan alınacak yemek, konaklama ve diğer hizmet bedellerinin tespitinde ve elde edilen gelirlerin kullanımında uyulacak usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanacak kurum personeli, tesisin özelliklerine göre yemek ücreti olarak kişi başına günlük 84 lira, 70 lira veya 55 lira ödeyecek.

Konaklama bedeli ise söz konusu özelliklere göre 32 lira, 29 lira veya 25 lira olarak belirlendi. Kararlaştırılan konaklama bedelleri yaz dönemine rastlayan 1 Temmuz ila 15 Ağustos arasında 42 veya 38 lira olacak.

Konut veya bağımsız bölümde buzdolabı ve televizyon bulunanlarda her bir özellik için günlük en az 14 lira, klima bulunanlarda günlük en az 20 lira konut başına ilave bedel alınacak.

Misafirhanelerden yararlanan kurum personeli, kişi başına her gece için en az 42 lira ödeyecek.

İdarelerce, verilen hizmetin özelliği, maliyeti ve standardın üzerinde olması, odadaki yatak sayısı gibi hususlar dikkate alınarak daha yüksek konaklama bedeli tespit edilebilecek.

Buradan yararlanacak geçici görevli kamu personelinden alınacak konaklama bedeli, geçici görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin yüzde 50 artırımlı miktarının tamamını, daha sonraki günler için ise artırımsız gündeliklerinin yarısını, geçici görevli denetim elemanlarından alınacak konaklama bedeli ise yurt içi gündeliklerinin yüzde 50 artırımlı miktarının tamamını geçemeyecek.

Kreş ve çocuk bakımevleri ücreti

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve çocuk bakımevlerine kabul edilecek devlet memurları ile diğer kamu personelinin her çocuğu için aylık bakım ücreti asgari 621 lira olarak tespit edildi.

Belirlenen asgari aylık ücretlerin kreş ve çocuk bakımevi hizmetlerinin karşılanmasında yeterli olmadığı durumlarda, kurum ve kuruluşlar belirlenen ücretin üzerinde bedel tespit etmeye yetkili kılındı.

Spor tesisleri

Kurum personeli de dahil olmak üzere, her türlü futbol, basketbol, voleybol salon ve sahalarından, tenis kortlarından, yüzme havuzlarından, su ve kış sporlarının yapıldığı yerlerden veya diğer spor tesislerinden yararlananlardan, bir saatlik yararlanma karşılığı olarak spor alet ve malzemelerinin yararlananlar tarafından temin edilmesi halinde kişi başına en az 29 lira, spor alet ve malzemelerinin tesisten temin edilmesi halinde kişi başına en az 42 lira alınacak.

Hamam, sauna ve kaplıcalardan bir saatlik yararlanma karşılığı da kişi başına en az 52 lira olarak belirlendi.

Tebliğ, 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek.

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