Ekonomi Cep telefonu alımına kredi düzenlemesi Vade sınırı 5 bin liradan 12 bin liraya çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cep telefonu alımına kredi düzenlemesi: Vade sınırı 5 bin liradan 12 bin liraya çıktı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırını yükseltti. Düzenleme ile cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerdeki vade sınırı fiyatı 12 bin lira ve altında olan cep telefonları için 12 ay olacak.

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Haber Merkezi AA
Cep telefonu alımına kredi düzenlemesi: Vade sınırı 5 bin liradan 12 bin liraya çıktı
Foto/arşiv

BDDK'nın Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte değişiklik içeren Kurul kararı, kurumun internet sitesinde yayımlandı.

Karara göre, "yenileme merkezi" veya "yetkili satıcı" niteliğinde olması kaydıyla yenilenmiş ürün niteliğinde olan cep telefonu alımlarında, kredi kartlarında taksitlendirme süresi herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay olarak belirlendi.

Diğer taraftan, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 5 bin lira olan tutar 12 bin liraya çıkarıldı.

Bu kapsamda, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırı, fiyatı 12 bin lira ve altında olan cep telefonları için 12 ay olacak. Söz konusu vade, 12 bin liranın üzerindeki cep telefonlarında ise 3 ay olarak uygulanacak.

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