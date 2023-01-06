Konut için arayanların sayısı yüzde 70 arttı

Orta gelirlilere hitap eden konut projesine sektörden destek geldi. Orta gelirliye yönelik yeni konut finansman modeliyle hayata geçirilen "Yeni Evim" kampanyasının ev almak isteyen orta gelirlilere önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, sektörün hareketleneceğini ve üretimin artacağını bildirdi.

FİYATLARDA İNDİRİM BİLE YAPARIZ

Altan Elmas (KONUTDER Başkanı): Orta gelirlilerin konutlara erişimi ciddi anlamda aksamıştı. Bu noktada yeni bir çalışma yapıldı. Bu yeni bir kampanya değil, konut edindirmeye yönelik yeni bir finansman modeli. Her yıl 100 bin konutu bu finans modeli ile insanlara sunabiliriz. Mevcut konut fiyatları yüksek değil, düşme de olmaz. İnsanlar bu modelle konut alabilsin diye fiyatlarda indirime bile gideriz.

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Nazmi Durbakayım

KAMPANYAYI KAÇIRMAYIN

Nazmi Durbakayım (İNDER Başkanı): Konut sektörü yeni bir açılım yaptı. Orta gelir grubu bu kampanyayı kaçırmamalı. Satışların artmasıyla birlikte küçük firmalar da yeniden konut üretimine başlayacak. Böyle bir dönemde kimse fiyatları şişirip kampanyaya zarar vermek istemez. Keyfi fiyat artışı olmaz.

Ziya Yılmaz

İNANILMAZ BİR FIRSAT

Ziya Yılmaz (DAP Yapı Başkanı): Cumhuriyet tarihinde olmayan bir kampanya açıklandı. Bunun devam edeceğini düşünüyorum. Burada konut almak isteyenlere inanılmaz bir fırsat sunuluyor. Dünyada böyle bir örneği yok. Yıllardır özlemini çekiyorduk. Kampanya 16 Ocak’tan itibaren başlayacak, konut almak isteyenlerden gelen telefon sayısı 1 günde yüzde 70 arttı

TOPLUMSAL DESTEK

Mehmet Kalyoncu (GYODER Başkanı): Kampanya hem konut alıcısını hem de konut geliştiricisini rahatlattı. Bütün dünyada konut ihtiyacının karşılanmakta zorlanıldığı bir ortamda devletimiz ardı ardına ortaya koyduğu programlarla bu noktada çok önemli bir toplumsal destek ortaya koymuş oldu.

ARZI DESTEKLİYOR

İrfan Aşçıoğlu (Aşçıoğlu İnşaat Başkan Vekili): Bu kampanya satın alma gücünü arttırıcı özelliği, arzı destekleyen teşvikler ve alt sektörlere olan etkisi ile ekonomik görünüme pozitif etki sağlayacak. Kira öder gibi ev sahibi olma imkânı sağlanıyor. Sektör yaklaşık 250 farklı sektörü ve binlerce iş alanını besliyor.

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