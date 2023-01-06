Ekonomi 81 ildeki bütün sıfır konutlar kampanyaya dahil Geliri düşük olana daha fazla destek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

81 ildeki bütün sıfır konutlar kampanyaya dahil: Geliri düşük olana daha fazla destek

Orta gelirli vatandaşları 0,69 kredi ve 15 yıl vadeyle konut sahibi yapacak kampanyanın ayrıntıları belli oldu. Kampanyaya sadece İstanbul ve bazı büyük şehirlerdeki markalı projeler değil, 81 şehir ve mahalle arasındaki konutlar da dahil. Şu an hedef 100 bin konut. Konut arzı arttıkça bu finansman modelinin devam etmesi planlanıyor.

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Hamit Varol Yeni Şafak
81 ildeki bütün sıfır konutlar kampanyaya dahil: Geliri düşük olana daha fazla destek
​Türkiye'nin en büyük 2. konut kampanyası olan orta gelir grubuna hitap eden Yeni Evim Konut Finansman Programı büyük ilgi görüyor.

Türkiye'nin en büyük 2. konut kampanyası olan orta gelir grubuna hitap eden Yeni Evim Konut Finansman Programı büyük ilgi görüyor. Yüzde 0,69’dan başlayan faizle 15 yıl vadeli olarak Hazine destekli ödeme kolaylığıyla sıfır konun alınabileceği kampanya 16 Ocak’ta başlayacak. Kampanya kapsamında 100 bin konutun satılması hedefleniyor. Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli, düzenlediği basın toplantısıyla kampanyanın desatları hakkında bilgi verdi. Gedikli şu noktalara dikkat çekti:

100 BİN KONUTUN DEVAMI GELECEK

‘Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim Kampanyası’ ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsatlar sunuyor. Proje kapsamında bir yatırım yapılması değil, barınma ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor. Bu kampanyada öncelikle orta gelir grubunu konuta ucuz maliyetle ulaşmasını istiyoruz. Özellikle ilk 3 yılda ödenebilir taksitlerle vatandaşlarımız uygun şartlarda evlerini alabilecek. 100 bin konut şu anda bir öngörü. Arz ve üretim arttıkça işleyen farklı bir finansman sistemi olarak devam etmesi hedefleniyor. Projeyle orta gelirliler konut sahibi olurken, müteahhitlere verilecek desteklerle de arz güvenliği artırılacak.

  • Ev sahibi olmak isteyen orta gelirli vatandaşlar Hazine ve Maliye Bakanlığı desteğiyle ilk 3 yılda taksitlerini daha düşük ödeyebilecekler. Geliri düşük olan vatandaşa daha yüksek Hazine desteği verilecek.

İNTERNET SİTESİ KURACAĞIZ

Vatandaşın rahatlıkla ödeme yapabilmesi için taksitler tutarları hane gelirinin yüzde 40 ile sınırlandırılmıştı. Yüzde 40 konusu bir şart değil. Buradaki kasıt şu, taksitler ödeme süreci boyunca hane gelirinin yüzde 40’ı civarlarında oluyor. Bizim amacımız 20 bin lira maaş alan vatandaş, 15 bin lira taksit ödemesin. İlk 3 yıldaki ve daha sonraki yıllardaki bu yüzde 40’a kadar olur diye bir şey yok. Vatandaşın rahat ödeyebilmesi için çalışılırken yüzde 40’ını geçmesin diye konulmuş bir sınır değil. Emlak Konut olarak yeni internet sitesi kuracağız. Burada kampanyanın tüm detaylarını paylaşacağız. Kampanyanın devreye girmesiyle ‘konut fiyatları artar mı’ sorusu gündeme geliyor. 4 aydır fiyat denetleme çalışması yapıyoruz.

SADECE MARKALI KONUT DEĞİL

  • Ayrıca bakanlıklar, bankaların temsilcileri, SPK, BDDK ve değerleme kuruluşlarından temsilcilerin yer aldığı bir komisyon kurulacak. Bu komisyon firmaların belirlediği fiyatları takip ederek, zam yapılmasının önüne geçecek. Bankaların ekspertiz raporuyla fiyatlar yakından takip edilecek. Vatandaşımız ülkemizin her yerinden bitmiş konutlardan alabilecek. Yüzde 50’si tamamlanmış ve devam eden projelerden de konut alanlar bu kampanyaya dahil edilecek. Burada sadece markalı konutlar değil, ‘Sokak arası’ diye tabir edilen projelerden konut alanlar da bu ucuz krediden yararlanabilecek.

Hakan Gedikli
Hakan Gedikli

Yüzde 5’lik bölüm ödenmiş sayılacak

Hakan Gedikli, kampanya kapsamında yüklenici firmaların, satacakları konutların bedelinin yüzde 5'i kadarını vatandaşa destek olarak sağlayacağı yönündeki karara açıklama getirdi. Gedikli, “Yüzde 5 destek ile kredi kullanılacak olanlarla banka oranındaki yüzde 5 karşılığı neyse onu yükleniciye kesecek. Dolayısıyla direk olarak ödemiş olacak. İlk 3 yılda taksit düşüşleri diyoruz ya, o düşüşlerin bir miktarı da buradan karşılanıyor. Burada sabit bir oran zaten olamıyor. Hane geliri yüksekse daha düşük katkı, düşükse daha yüksek katkı oluyor” diye konuştu.

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