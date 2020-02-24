Kamuda yerlileşme adımları sürüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Sanayi İşbirliği Projeleri (SİP) ile kamu idarelerinin, yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferi içeren alımlarının, teknoloji odaklı proje yönetimi yaklaşımıyla yapılması ve yurt içindeki imkan ve kabiliyetlerin azami ölçüde kullanılması hedefleniyor. SİP’in en yeni uygulaması, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Elektronik İzleme Sistemi Hizmet Alımı ihalesi oldu. Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) ile Adalet Bakanlığı arasında tedarik sözleşmesi, STM ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında da Sanayi ve Teknoloji Katılımı Sözleşmesi 7 Şubat’ta imzalandı. Söz konusu sözleşmelerle, elektronik kelepçe, alkol izleme, mağdur izleme, ev hapsi ünitesi, anlık takip sistemi ve söz konusu üniteleri oluşturan modüller, yazılım ve elektronik devre kartları yurt içinde tasarlanacak, geliştirilecek, üretilecek.

Mustafa Varank

YÜZDE 100 YERLİ ÜRETİM

Şüpheli, sanık veya hükümlülerin izlenmesi amacıyla yurt dışından ithal edilen elektronik izleme sistemleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar kullanılacak. Tasarımı, yazılımı ve üretimi milli imkanlarla gerçekleştirilecek elektronik izleme sistemi ürünlerinin kullanılmasına 1 Ocak 2021’de başlanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Elektronik İzleme Sistemi’nde kullanılan ürünlerin yurt dışından ithal edildiğine dikkati çekerek, “Bu proje kapsamında toplamda yaklaşık 20 milyon liralık ithalatın önüne geçmeyi hedefliyoruz” ifadesini kullandı. Proje kapsamında kazanılacak kabiliyetler, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere muhtelif kamu idarelerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında da kullanılabilecek.

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İTHALATIN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ

Bakan Varank, elektronik kelepçenin çok iç açıcı bir konu olmadığını ancak modern ceza infaz sisteminde birçok ülke tarafından kullanıldığını belirtti. Elektronik İzleme Sistemi’nin özellikle kadına şiddetin önlenmesi noktasında caydırıcı bir işlev üstlendiğinin altını çizen Varank, “Bununla birlikte bakanlık olarak özellikle kamunun yaptığı alımlarda yerli ve milli ürünlerin kullanılmasını çok önemsiyoruz. Elektronik İzleme Sistemi’nde kullanılan ürünler, sistemin yürürlüğe girdiği 2013 yılından bu yana yurt dışından ithal ediliyordu” ifadelerini kullandı. Varank, kamu kurumlarında yerli ve milli ürünler konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarının da altını çizdi. Elektronik İzleme Sistemi, şüpheli, sanık, hükümlülerin cezalarının infazı veya bu kişilere denetimli serbestlik tedbirlerinin uygulanması amacıyla 2013 yılında başlatılmıştı.

SANAYİ İŞBİRLİĞİ DEVAM EDECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kamu alımlarının SİP uygulamasına tabi olarak gerçekleştirilmesi için diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütüyor. Bu kapsamda, metro, tramvay, tren gibi raylı sistem araçları, raylı sistemlerde kullanılacak sinyalizasyon, güç, haberleşme ve benzeri alt sistemler, elektrikli otobüs başta olmak üzere muhtelif kara, hava ve deniz araçları, güvenlik, izleme, gözlem, kontrol, yazılım, bilişim, haberleşme, tespit ve takip sistemleri uygulamaları üzerinde çalışılıyor.