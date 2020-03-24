Ekonomi Kanadadan 5 bin tonluk talep geldi, balon balığında avlanma yasağı kaldırıldı Kanser ilacında kullanılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kanada'dan 5 bin tonluk talep geldi, balon balığında avlanma yasağı kaldırıldı: Kanser ilacında kullanılacak

Kanada'dan 5 bin tonluk talep geldi, balon balığında avlanma yasağı kaldırıldı: Kanser ilacında kullanılacak

Taşıdığı toksin nedeniyle karaya çıkarılması yasak olan balon balığı türleri izne bağlı olarak avlanabilecek. Daha önce Kanada'nın balon balığından kanser ilacı yapımıyla ilgili 5 bin tonluk talebi olduğu belirtilmişti.

Haber Merkezi AA
Balon balığında avlanma yasağı kaldırıldı.
Balon balığında avlanma yasağı kaldırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının "4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle Akdeniz'de su ürünleri avcılığı yasağı uygulanan bölgelere eklemeler yapıldı. Buna göre, Mersin'in Anamur ilçesi ile Girne arasında kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti su temin hattının bulunduğu alanlar yasak kapsamına alındı.

  • Düzenlemeyle, taşıdıkları toksin nedeni ile tüketiminde sakınca bulunan balon balığının karaya çıkarılması ve satılmasına ilişkin yasak kaldırıldı. Buna göre, balon balığı türlerinin avcılığı izne tabi olacak. Avcılığa ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenecek.

Pervane/ay balığının avlanmasına ilişkin yasak ise devam edecek.

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Kanada'dan 5 bin tonluk talep

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı değerlendirmede, Kanada'nın balon balığından kanser ilacı yapımıyla ilgili 5 bin tonluk talebi olduğunu bildirerek, "Arkadaşlar çalışıyor. Bundan sonra balon balığı zehir saçmayacak, balon balığı ilaç olacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Balon balığı kola kutusunu tek hamlede parçaladı
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Bulunduğu bölgede kendisinden başka tür balık yaşatmayan ve başka balıklar tarafından avlanılamayan balon balığının, teneke kola kutusunu parçaladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Yılan balığı balon balığını böyle avladı
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Yılan balığı balon balığını böyle avladı
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