Ekonomi Kanal Edirne bu yıl hizmete alınacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kanal Edirne projesi ne zaman tamamlanacak? Kanal Edirne'de son durum

Kanal Edirne bu yıl hizmete alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yıl hayata geçirileceğini söylediği Kanal Edirne projesinin büyük bölümü tamamlandı. Kazı çalışmaları bitirilen projede kanal dolgu çalışmalarının tamamlanmasıyla sona gelinecek. Meriç Nehri baypas edilerek oluşturulan kanalla birlikte 2 bin metreküp/saniye seviyesinde taşan Meriç Nehri artık 2 bin 500 seviyesine de çıksa, taşkınlar olmayacak.

Haber Merkezi AA
Kanal Edirne projesinde sona gelindi.
Kanal Edirne projesinde sona gelindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu Edirne mitinginde Meriç Nehri'ni baypas ederek taşkınları engellemesi amacıyla yapımına DSİ tarafından 2015 yılında başlanan projenin hayata geçirileceğini belirtmişti. Erdoğan, 7 bin 800 metre uzunluğundaki 50 metre genişliğindeki projenin kazı çalışmalarının tamamlandığını, taşkın önlemi olarak tehlike arz eden tüm derelerinde ıslah çalışmalarıyla 15 taşkın koruma tesisi inşaatının devam ettiğini bildirmişti.

Kanal kazı işlemi ile kanal üzerindeki köprülerin yapımı tamamlandı. Kanal Edirne Projesi kapsamında devam eden Meriç Nehri yatak temizliği ve tahkimatı işi ise devam ediyor. Sedde imalatlarının yüzde 25'lik kalan kısmı bu yıl içerisinde tamamlanacak.

DSİ tarafından Meriç Nehri boyunca 6 bin metre ve Kanal Edirne boyunca 16 bin metre olmak üzere toplam 22 bin metre yürüyüş ve bisiklet parkuru inşa edilecek. Proje kapsamında 430 dekar yeni rekreasyon alanı sosyal alana dönüştürülecek.

Dolgu çalışmalarının tamamlanmasıyla kanal bu yıl içerisinde hizmete alınacak.

MERİÇ'İN KOLU GİBİ AKACAK

Taşkınlarla gündeme gelen Meriç Nehri'nde, DSİ tarafından 2015 yılı Kasım ayında 45 milyon lira bütçe ile başlatılan Kanal Edirne Projesi tamamlandı. 7 bin 800 metrelik kanal, Meriç Nehri'nin bir kolu gibi akacak. Kanal, kentin Arda, Meriç ve Tunca'dan sonra Karaağaç Mahallesi girişinden akan bir başka nehir gibi olacak.

Meriç Nehri baypas edilerek oluşturulan kanalla birlikte 2 bin metreküp/saniye seviyesinde taşan Meriç Nehri artık 2 bin 500 seviyesine de çıksa, taşkınlar yaşanmayacak.

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MERİÇ'TEKİ SON TAŞKIN

En son 4 yıl önce taşan Meriç'in debisi, 31 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak, 2 bin 149 metreküp/saniye ölçülmüştü.

Artışa bağlı olarak yaşanan taşkında, Yunanistan ve Karaağaç Mahallesi'ne giden yollar kapanmış, askeri araçlarla taşınan vatandaşların şehir merkeziyle bağlantısı kesilmiş ve acil durumlarda askeri helikopterler devreye girmişti.

Meriç Nehri'nin tabanındaki kum seviyesinin artması nedeniyle önceki yıllardaki su seviyesine ulaşmadan da taşkın yaşanabileceği belirtiliyor.

VATANDAŞLAR PROJEDEN MEMNUN

Kanalın geçtiği Karaağaç Mahallesi sakinlerinden İhsan Tez yaptığı açıklamada, nehir taşkınlarında vatandaşların zor durumda kaldığını söyledi.

Kurtarma ekiplerinin vatandaşları sırtlarında taşıyarak sudan kurtardığını anlatan Tez, "Karaağaç'ta yollar kapanıyordu, mahsur kalıyorduk. Şu anda Kanal Edirne güvencemiz oldu. Suyu taşıyacak seviyede kanal yapıldı. Ayrıca taşkınlarda tarihi iki köprü yetmiyordu, su üzerine çıkıyor ve ulaşım duruyordu. Allah devletimizden razı olsun, yeni köprü ile taşkın olsa da ulaşım bitmiyor. Edirne'den biniyoruz, Pazarkule yolunda iniyoruz." diye konuştu.

"TAŞKINLARDAN KORKMUYORUZ"

Behçet Tepe de taşkın korkusu olmadan evinde rahat şekilde uyuduğunu dile getirdi.

Su baskınlarında evinin zarar gördüğünü anlatan Tepe, "Taşkında çocuklarımızı sudan nasıl koruyacağız' diye düşünüyorduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geldi köprüler, kanallar yaptı bu sorunu da bitirdi. Allah razı olsun. Taşkınlardan korkmuyoruz artık." şeklinde konuştu.

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