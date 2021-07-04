​Kanal’a dev ilgi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı öncülüğünde Tersane İstanbul’da hibrit olarak düzenlenen Türkiye Denizcilik Zirvesi, sona erdi.

Zirvenin kapanış oturumunda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul Projesi’ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Deniz ulaşımının ticaretteki önemine değinen Karaismailoğlu, Türkiye’nin bulunduğu merkezi konumu göz önüne alıp Kanal İstanbul’u hayata geçireceklerini anlattı.

Süveyş

SU KAYBI OLMAYACAK

Yapacakları üç yeni barajla Sazlıdere’den kaybedilecek su rezervinin çok daha fazlasını İstanbul’a kazandıracaklarını vurgulayan Karaismailoğlu, herhangi bir su eksikliği yaşanmayacağını anlattı. Karaismailoğlu, Kanal İstanbul’un, savunma alanında ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne ilişkin bir sıkıntı oluşturmayacağını söyledi.

Adil Karaismailoğlu

EN BÜYÜK GELİR GEMİ GEÇİŞİ

Kanal İstanbul’un finansmanına ve bu projeyle hangi ülkelerin ilgilendiğine ilişkin soru üzerine Karaismailoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

“Buradaki 15 milyar dolar olarak söylediğimiz finansın genel bütçeye yük olmaması için alternatif gelir getirici işlerin planlamasını da bir taraftan yapıyoruz. Burada önemli ölçüde gemi geçişlerinden ciddi bir gelir sağlanacak. Başlıca ana gelir kalemi bu olacak zaten. Kendi ekosistemini üretecek bir Kanal İstanbul üretmeye çalışıyoruz. Buradaki gelir getirici işlerle birlikte hem kendi yapım finansmanını karşılayacak hem de daha sonra ülkemize gelir getirici çok önemli bir yatırım olacak.

KENDİSİNİ 12 YILDA FİNANSE EDECEK

Dünya üzerindeki böyle büyük projede büyük bütün altyapı firmaları olmak istiyor. Onlar da bizlerle gelip proje hakkında bilgi alıp yine finans ve yapım çalışmalarına hazırlanıyorlar. Süveyş Kanalı’nı ve diğer kanalları yapan dünyanın en büyük altyapı firmalarıyla görüşmelerimiz devam ediyor.”

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