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Ekonomi Kangal ve akbaş genlerine özel koruma
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kangal ve akbaş genlerine özel koruma

Kangal ve akbaş çoban köpeklerinin Anadolu'ya özgü saf kan gen kaynakları TİGEM tarafından korunuyor. İşletmelerde yabancılara satış yapılmazken Türk vatandaşlarına ise belirli bir bedel karşılığında yetiştirilen bu özel köpekler verilebiliyor. Bu çerçevede her yıl ortalama 115 köpek satılırken, son 5 yılda toplam 565 köpeğin satışı yapıldı.

Haber Merkezi AA
Kangal ve Akbaş ırkı Türk çoban köpeklerinin safkan özellikleri büyük bir hassasiyetle korunuyor.
Kangal ve Akbaş ırkı Türk çoban köpeklerinin safkan özellikleri büyük bir hassasiyetle korunuyor.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (TİGEM) Kangal ve akbaş çoban köpeklerinin Anadolu'ya özgü saf kan gen kaynakları özel koruma altında tutuluyor.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, esas faaliyet alanı sertifikalı tohumluk ve damızlık hayvan yetiştiriciliği olan TİGEM, bu faaliyetlerinin yanı sıra Anadolu coğrafyasındaki gen kaynaklarının korunmasına yönelik faaliyetler de yürütüyor.

Bu kapsamda, Kangal ve akbaş çoban köpekleri öne çıkarken, TİGEM, Anadolu'ya özgü bu köpekleri Sivas-Ulaş ve Bursa-Karacabey'deki işletmelerinde yetiştiriyor.

Yürütülen çalışmalarla, Kangal ve Akbaş ırkı Türk çoban köpeklerinin safkan özellikleri büyük bir hassasiyetle korunuyor.

Anadolu'ya has bu gen kaynaklarının muhafazası ve yapılan seleksiyonlarla ıslah edilerek, bu ırkın yozlaşmadan, sonraki nesillere aktarılması nihai hedef olarak görülüyor.

Yabancılara satış yapılmıyor

Karacabey Tarım İşletmesinde 1992'de akbaş ve Kangal, Ulaş Tarım İşletmesinde ise 1986'da Kangal yetiştiriciliğine başlandı. İklime adaptasyonu sağlanmış bu köpekler, yakın akrabalığı önlemek için pedigri sertifikalı ve secereli sistemle kayıt altına alınıyor.

İşletmelerde yabancılara satış yapılmazken Türk vatandaşlarına ise belirli bir bedel karşılığında yetiştirilen bu özel köpekler verilebiliyor.

Bu çerçevede her yıl ortalama 115 köpek satılırken, son 5 yılda toplam 565 köpeğin satışı yapıldı.

Karacabey ve Ulaş işletmelerinde toplam 155 baş akbaş ve Kangal köpeği bulunuyor.

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