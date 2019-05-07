Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Kanolada ekim alanı katlanarak artıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kanolada ekim alanı katlanarak artıyor

Türkiye'de kanola ekim alanı son 2 yılda yüzde 443 artarak 900 bin dekara yükseldi. Biyodizel Sanayi Derneği Başkanı Borovalı, "Özellikle bu sene bir kanola gerçeği yaşıyoruz. Hasat mevsimi yaklaşıyor. Neredeyse her yıl iki katı artan bir üretim söz konusu. Bu yıl 900 bin dekar ekim alanına ulaştık" dedi.

Haber Merkezi AA
Konya Ovası'da çiftçinin yeni gözdesi kanola oldu.
Konya Ovası'da çiftçinin yeni gözdesi kanola oldu.
Kanolaya ilgi artarak devam ediyor.
Kanolaya ilgi artarak devam ediyor.
Kanola
Kanola

Son yıllarda çiftçinin yoğun ilgi gösterdiği kanolada ekim alanlarının büyüklüğü 900 bin dekara ulaştı.

Biyodizel Sanayi Derneğinden alınan bilgiye göre, Türkiye'de 2017'de 165 bin 500 dekar alana kanola ekilerek, 48 bin 200 ton ürün elde edildi.

Ekonomik getirisi bakımından alternatiflerine göre avantajlar sağlayan kanola çiftçinin gözdesi haline gelince, ekim alanı geçen yıl 504 bin dekara yükseldi. 2018'de 118 bin 500 ton kanola üretildi.

  • Geçen yıl Trakya'da 422 bin dekar, Güney Marmara, Bilecik, Uşak ve Konya'da da 82 bin dekar alanda kanola üretimi yapıldı.

Türk çiftçisi bu sene de kanolaya "devam" dedi. Yine büyük kısmı Trakya'da olmak üzere kanola ekim alanı 900 bin dekara çıktı.

  • Böylece kanola ekim alanı son 2 yılda yaklaşık yüzde 443 arttı.

Bu yıl üretim miktarının 250 bin tonu bulması bekleniyor.

Türkiye'de 20 yıldır üretilen kanolanın ortalama fiyatı ise ton başına 2 bin 100 lira.

"Kanola üretiminde atağa geçildi"

Biyodizel Sanayi Derneği Başkanı Selçuk Borovalı, AA muhabirine, kanolanın en önemli kullanım alanının biyodizel sanayi olduğunu söyledi.

Kanolada üretim, ekim ve verim performansını çok yakından takip ettiklerini dile getiren Borovalı, ortaya çıkan rakamların sevindirici olduğunu belirtti.

  • "Kanola üretiminde atağa geçildi" ifadesini kullanan Borovalı, "Özellikle bu sene bir kanola gerçeği yaşıyoruz. Hasat mevsimi yaklaşıyor. Neredeyse her yıl iki katı artan bir üretim söz konusu. Bu yıl 900 bin dekar ekim alanına ulaştık. 250 bin ton civarında da kanola hasadı bekliyoruz. Buradan 110 bin ton civarında bir ham madde çıkacak, geri kalanı da yem sanayisine küspe olarak gidecek" dedi.

Borovalı, verimin yılda 600-700 kilogram yağış ortalaması bulunan yerlerde çok verimli olduğunu dile getiren Borovalı, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin kanola üretiminin önü çok açık. Biz sektör olarak çiftçiye garanti sunuyoruz. Çiftçinin kanola ekiminden dolayı iyi bir gelir elde etmesini amaçlıyoruz. Kanola ile alternatiflerine göre yaklaşık 2 kat daha fazla gelir elde ediliyor. Devletin vermiş olduğu desteklemeyi de dahil ettiğimizde çiftçi için güzel sonuçlar ortaya çıkıyor."

REKLAM

Doğu Karadeniz'den ihracat artıyor
EKONOMİ
Doğu Karadeniz'den ihracat artıyor

Anneler Günü için 39 ülkeye 45 milyon dal çiçek satıldı
EKONOMİ
Anneler Günü için 39 ülkeye 45 milyon dal çiçek satıldı

Silahlı kuvvetlere minyatür füze
EKONOMİ
Silahlı kuvvetlere minyatür füze
10 soruda yenilenen İstanbul seçimi

10 soruda yenilenen İstanbul seçimi

23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçiminin merak edilenleri.
ABDnin silahlarıTürk askerine çevrildi

ABD'nin silahları
Türk askerine çevrildi

Türk askerine ABD-İsrail yapımı silahlarla saldırıyorlar.
Talep patladı

Talep patladı

Sivas'ta dünyaca ünlü filmden esinlenilerek yapıldı.
Esed mutabakatı hiçe saydı

Esed mutabakatı hiçe saydı

​İki stratejik bölge rejim güçleri tarafından ele geçirildi.
Çözüm süreci<br>diye bir şey yok

Çözüm süreci
diye bir şey yok

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair önemli açıklamalar.
Vekalet edecek

Vekalet edecek

İBB Başkan Vekilliğine Vali Yerlikaya görevlendirildi.
Patlatma<br>testine girecek

Patlatma
testine girecek

​Yüzde 100'e yakın yerli imkanlarla geliştirildi.

'Can suyu' oldular

'Can suyu' oldular

​Üç arkadaş 'susuz tarıma' karşı çözüm üretti.
2 Haziran yerine <br>neden 23 Haziran

2 Haziran yerine
neden 23 Haziran

​İstanbul seçimlerinin iptal olmasının ardından dikkat çeken tarih.
İrade gasbını görmezden gelemeyiz

İrade gasbını görmezden gelemeyiz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK'nın iptal kararını yorumladı.
S-400 eğitimi başlıyor

S-400 eğitimi başlıyor

​Türk askerleri eğitim için Rusya'ya gidecek.
Bir kavanoz<br>bal verip aldılar

Bir kavanoz
bal verip aldılar

Rus yapımı 1984 model aracı görenler inanamıyor.
Arakanlıların ümidi<br>Türk Sahra Hastanesi

Arakanlıların ümidi
Türk Sahra Hastanesi

Hastaların başka ülkelerde tedavisine izin verilmiyor.
Diyarbakır'da PKK'ya darbe: <br>3 sığınak imha edildi

Diyarbakır'da PKK'ya darbe:
3 sığınak imha edildi

​Lice, Hazro ve Kulp ilçelerinde operasyon sürüyor.
Dev takip

Dev takip

Premier Lig devi Abdülkadir ve Yusuf'u izledi.
İstanbul’da yeniden seçim

İstanbul’da yeniden seçim

YSK, İstanbul seçimlerinin iptaline karar verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.