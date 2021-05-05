Kanuni Sondaj Gemisi ilk görevi için Karadeniz'de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Kanuni' Sondaj Gemisi'nin ilk görev için Karadeniz'e açıldığını duyurdu.
Bakan Dönmez, Twitter hesabından 'Denizlerde Kanuni Devri' etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Kanuni Sondaj Gemimiz ilk görevi için milletimizin duasıyla Karadeniz’e açıldı. İlk sondajını Sakarya Gaz Sahası’nda yapacak olan gemimiz, Türkali-2 kuyusunda derin deniz kuyu testlerini gerçekleştirecek. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.
Türkiye’nin üçüncü sondaj gemisi
- Türkiye’nin üçüncü sondaj gemisi olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katılan ’Kanuni’ sondaj gemisi, 227 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip ve 11 bin 400 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor.