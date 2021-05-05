Kanuni Sondaj Gemisi ilk görevi için Karadeniz'de

Teknoloji

YouTube yepyeni bir çeviri özelliği üzerinde çalışıyor

YouTube, kullanıcıların farklı dillerdeki videoları izlemesini sağlamak için başlık ve açıklama kısmında otomatik olarak çeviri yapan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Şimdilik yalnızca Portekizce ve İngilizce için geçerli.