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Ekonomi Kanuni Sondaj Gemisi ilk görevi için Karadenizde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kanuni Sondaj Gemisi ilk görevi için Karadeniz'de

Türkiye’nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni, ilk görevi için Karadeniz’e açıldı. İlk sondajını Sakarya Gaz Sahası’nda yapacak olan gemi, Türkali-2 kuyusunda da derin deniz kuyu testleri gerçekleştirecek.

Haber Merkezi DHA
Kanuni Sondaj Gemisi ilk görevi için Karadenizde
Kanuni Sondaj Gemisi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Kanuni' Sondaj Gemisi'nin ilk görev için Karadeniz'e açıldığını duyurdu.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından 'Denizlerde Kanuni Devri' etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Kanuni Sondaj Gemimiz ilk görevi için milletimizin duasıyla Karadeniz’e açıldı. İlk sondajını Sakarya Gaz Sahası’nda yapacak olan gemimiz, Türkali-2 kuyusunda derin deniz kuyu testlerini gerçekleştirecek. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Türkiye’nin üçüncü sondaj gemisi

  • Türkiye’nin üçüncü sondaj gemisi olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katılan ’Kanuni’ sondaj gemisi, 227 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip ve 11 bin 400 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor.

Bakımı tamamlanan Kanuni Sondaj Gemisi Karadeniz’e açıldı
EKONOMİ
Bakımı tamamlanan Kanuni Sondaj Gemisi Karadeniz’e açıldı

Fatih ve Kanuni sondaj gemileri Filyos Limanı'nda bir araya geldi
OYNAT 00:59
Fatih ve Kanuni sondaj gemileri Filyos Limanı'nda bir araya geldi
Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih, Türkali- 2 kuyusundaki faaliyetlerini tamamlamasının ardından Kuzey Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışma öncesinde Kanuni sondaj gemisinin de demirli olduğu Filyos Limanı'na geldi. İki milli sondaj gemisi, Filyos Limanı'nda bir araya geldi.
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