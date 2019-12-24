Ekonomi Kapalıçarşıda altın günü artışla tamamladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da altın günü artışla tamamladı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,35 artışla 285,00 liradan tamamladı. Buna göre çeyrek altın 464 TL olurken yarım altın ise 927 TL'ye yükseldi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 464,00 lira, Cumhuriyet altını 1.898,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,35 yükselişle 285,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 285,00
  • Cumhuriyet Ata Lira 1.898,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 264,00
  • Lira(Tam) Ziynet 1.854,00
  • Yarım Ziynet 927,00
  • Çeyrek Ziynet 464,00

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