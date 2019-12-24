Kapalıçarşı'da altın günü artışla tamamladı

Fabrika gibi okul: Öğrencilere 210 bin TL dağıtıldı

Kayseri'deki Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, adeta bir fabrika gibi çalışıyor. 8 dalda ürün üretimi yapılan okulda yıllık ciro 2.5 milyon lirayı buluyor. Tabii ki de gelirden öğrenciler de payını alıyor. 2019'da 150 öğrenciye yapılan ödeme 210 bin TL'yi buldu.