Ekonomi Kapalıçarşıda altın günü artışla tamamladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da altın günü artışla tamamladı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,58 artışla 292,90 liradan tamamladı. Buna göre, çeyrek altın 476 TL olurken yarım altın 953 TL'ye yükseldi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 476,00 lira, Cumhuriyet altını 1.950,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise salı günkü kapanışa göre yüzde 0,58 yükselişle 292,90 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, salı günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 292,90
  • Cumhuriyet Ata Lira 1.950,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 271,00
  • Lira(Tam) Ziynet 1.905,00
  • Yarım Ziynet 953,00
  • Çeyrek Ziynet 476,00

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