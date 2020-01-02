Kapalıçarşı'da altın günü artışla tamamladı

TOGG CEO'sundan yerli otomobil için fiyat açıklaması

Türkiye'nin otomobili tanıtıldı. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş otomobilin fiyatı hakkında açıklamalarda bulundu. Karakaş 'Fiyat vermek hem doğru değil hem de iki sene sonrası için mümkün değil' ifadelerini kullandı.