Kapalıçarşı'da altın günü artışla tamamladı

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 476,00 lira, Cumhuriyet altını 1.950,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise salı günkü kapanışa göre yüzde 0,58 yükselişle 292,90 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, salı günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
- 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 292,90
- Cumhuriyet Ata Lira 1.950,00
- 22 Ayar Bilezik(Gr.) 271,00
- Lira(Tam) Ziynet 1.905,00
- Yarım Ziynet 953,00
- Çeyrek Ziynet 476,00