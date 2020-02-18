Kapalıçarşı'da altın günü yükselişle kapattı

Hayat

Koronavirüste 'para' tehlikesi: Nesnelerden bulaşabiliyor

Çin'de yayılan koronavirüs salgını bir tarafta ölüm saçıyor diğer tarafta da hayatı durma noktasına getiriyor. Çin hükümetinin son olarak aldığı 'banknotları dezenfekte etme' kararı soru işaretlerine neden oldu. Virüsün insandan insana ya da hayvandan insana geçtiği biliniyordu fakat virüsün nesnelerden bulaşma ihtimali salgına yeni bir boyut kazandırabilir. Peki bu durum ne kadar olası? Yeni Şafak uzmanlara sordu.