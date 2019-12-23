Ekonomi Kapalıçarşıda altın günü yükselişle tamamladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da altın günü yükselişle tamamladı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,46 artışla 284,00 liradan tamamladı. Buna göre, çeyrek altın 462 TL olurken yarım altın ise 924 TL'ye yükseldi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,46 artışla 284,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 462,00 lira, Cumhuriyet altını 1.892,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,46 yükselişle 284,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 284,00
  • Cumhuriyet Ata Lira 1.892,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 263,00
  • Lira(Tam) Ziynet 1.848,00
  • Yarım Ziynet 924,00
  • Çeyrek Ziynet 462,00

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