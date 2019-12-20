Ekonomi Kapalıçarşıda altın haftayı artışla kapattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

20 Aralık 2019'da altın ne kadar?

Kapalıçarşı'da altın haftayı artışla kapattı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,17 artışla 282,70 liradan tamamladı. Buna göre çeyrek altının fiyatı 460 lira olurken tam altın ise 1.883 lira oldu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 460,00 lira, Cumhuriyet altını 1.883,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,17 yükselişle 282,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 282,70
  • Cumhuriyet Ata Lira 1.883,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 261,65
  • Lira(Tam) Ziynet 1.839,00
  • Yarım Ziynet 920,00
  • Çeyrek Ziynet 460,00

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