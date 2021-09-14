Kapalıçarşı'da altın yükselişle kapattı

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 793 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 247 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,74 yükselişle 489,80 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: PAZARTESİ SALI KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 486,00 486,20 489,60 489,80 Cumhuriyet Ata Lira 3.204,00 3.225,00 3.226,00 3.247,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 443,40 447,40 446,50 450,50 Lira(Tam) Ziynet 3.131,00 3.151,00 3.153,00 3.173,00 Yarım Ziynet 1.565,00 1.575,00 1.576,00 1.586,00 Çeyrek Ziynet 783,00 788,00 788,00 793,00
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Yenice’nin Kalkım ile Balıkesi’in Balya ilçelerinde halk pazarlarında seyyar olarak tezgah açan Ertuğrul Müftüoğlu, 40 yıldır baba mesleği olan sarraflık mesleğini sürdürüyor.
Yenice bölgesinde tütün ve biber ekimi zamanlarında vatandaşların veresiye aldıkları altınları hasat zamanı ödediklerini belirten Müftüoğlu, “Bu iş baba mesleğim. 40 yılı aşkın süredir Kalkım ile Balya arasında seyyar sarraflık yapıyoruz. Bu yöreyi yıllar önce babam alıştırmış. Sezondan sezona, tütün parasından biber parasına bu bölgede para döner.
Herkes birbirini tanıdığı için güvenle alış veriş yapılır. Genelde 22 ayar ürünler satarız. Düğünler için bileşik, yatırım aracı olarak 2,5’luk ata lirası ve çeyrek altın alınır. 40 yılı aşkın süredir meslekte bu şekilde çalışıyoruz” dedi.
MESLEĞİN RİSKLERİ ÇOK, SİLAHLA KURŞUN ATANLAR OLDU <br> <br> Mesleğin son temsilcileri olduklarını ve büyük risk taşıdıklarını belirten Müftüoğlu. “Bir kaç seneye kadar biz de dükkanları sabitleştiririz. Mesleğin tadı kaçtı, sokaklarda altın satmak zor. Riskleri çok. Yollarda silahla önümüze geçenler, kurşun atanlar oldu. Bunları ben yaşadım iki defa.
Allah’a şükür malımızı, canımızı gasp ettirmeden, sağlığımızı kaybetmeden işimizin başındayız yine. Mecburuz, buralar küçük yerler. Allah bereket versin karnımızı doyuracak kadar üç beş kuruş bir şeyler oluyor” diye konuştu.
İKİ AY VERESİYE ALTIN VEREBİLİYORUZ <br> <br> Ertuğrul Müftüoğlu, Sezon olarak veresiye satışın paraları dönmeye başladı. Veresiye verdiğimiz müşterilerimiz çok. Bunların paraları yavaş yavaş tahsil olurken, herkes ödemesini düzenli bir şekilde yapar.
Kalkım ve yakın köylerdeki halkımıza vatandaşlarımıza bir iki aylık veresiye altın verebiliyoruz. Çeyrek altın ihtiyaçlarını görebiliyoruz. Çünkü biber sezonunda biberlerini sattıklarında gelip ödemelerini yapıyorlar. Bu şekilde halkla iç içeyiz. Böyle olmasa ticaret olmuyor. Eylül ayına kadar idare ediliyor. Eylül ayının sonunda kırmızı biberini ve domatesini toplayan, satan ödemelerini bize yapıyor. Bu çark bu şekilde devam ediyor. Bir dahaki sene yine Allah ömür verirse bu şekilde devam ederiz” dedi.
ALTIN KURUNU İNTERNETTEN TAKİP EDİYOR <br> <br> Seyyar olduğu için altın kurunu da cep telefonu aracılığıyla internetten takip ettiklerini ifade eden Müftüoğlu, “Anlık altın fiyatlarını internet aracılığı ile telefonlarımızdan takip ediyoruz. Güvenemediğimiz zaman da hemen İstanbul’u arıyoruz. Anlık Kapalı Çarşı’daki borsa fiyatını alıyoruz. Bir süre bunla idare ediyoruz. Yüklü satış olursa, düşüp çıktığını internet veya tekrar İstanbul’u arayarak takip ediyoruz” şeklinde konuştu.
Bu da seyyar kuyumcu: Simit satar gibi altın bilezik satıyor
Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Pazarköy'de 40 yıldır seyyar olarak sarraflık yapan Ertuğrul Müftüoğlu, 2 defa silahlı soygun riski atlattı. Görenleri şaşkına çeviren seyyar sarraf düğün zamanı tanıdıklara veresiye altın sattığını belirterek, alacak defteri tuttuğunu söyledi.
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Ünye'de kuyumcu esnaflığı yapan ve seneler önce iş yerinin açılış yıl dönümünde dükkanına ilk gelen müşteriye altın hediye ederek bunu gelenek haline getiren Turan Şen, bu yılda geleneği bozmayarak 2 müşterisine altın hediye etti. Sabahın erken saatlerinde açılış yıl dönümünü unutmayan 2 müşteri ise kapılar açılır açılmaz içeriye girmeleriyle birer gram altının sahibi oldu.
İş yerine ilk girerek hediyesini alan ve Turan Şen'in yıllardır müşterini olan 53 yaşındaki Melahat Uysal, Bu günün özel bir gün olduğunu bilmiyordum. Şans eseri geldim. Mevlam kazancının bereketiyle bol bol müşteri ve hayırlı ömür nasip etsin. Ben düğün çeyreklerimi hep buradan alırım. Alırken de bizlere çok yardımcı oluyorlar dedi.
Hediye geleneğinin arkadaşlarından öğrenmesi sonrası sabahın erken saatlerinde iş yeri önünde bekleyen 28 yaşındaki Hasan Bulut, Ben bu geleneği açıkçası arkadaşlarımdan yeni duymuştum. Onlar benimle bu durumu paylaştı. Zaten annem de Turan beyin müşterisi. Böyle bir gelenek yıllardır sürüyormuş. Ünyeli olarak böyle olayların sürmesi bizleri de mutlu etti. Ben de sabah saatlerinde gelerek şansımı denemek istedim diye konuştu.
Bizi ayakta tutan müşterilerimize her yıl ikramımızdır<br><br> Kuyumcu Turan Şen, Ben Ünye'de kuyumcu esnafıyım. 1993 yılında dükkanımı açtım. İlk açtığımda 'böyle bir gelenek düzenleyeyim' diye aklıma fikir geldi. Açılış yıl dönümünün her senesinde ilk giren müşteriye bir hediye vermek istedim. Bu zamana kadar hep bir kişiye veriyordum. Ama bu sene iki müşteri bir anda girdiği için ikisine birlikte vermek zorunda kaldık. Bunu da gelenek haline getirmemizin başlıca sebeplerinden bir tanesi ise bizleri ayakta tutan müşteridir. Müşteri velinimettir mantığıyla bizleri bu yıllara taşıdığı için her sene böyle açılışımıza özel ikramlar yapıyoruz. Bu zaman kadar hep çeyrek veriyordum ancak sadece bu sene, ilk giren iki müşterime birer gram verdim şeklinde konuştu.
29 yıldır geleneğini bozmadı: Kapıdan ilk giren müşterilerine altın verdi
Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki 29 yıllık kuyumcu Turan Şen, yıllar önce iş yerini açtığında aldığı kararla iş yerinin açılış yılına özel her yıl dönümünde müşterilerine altın hediye ediyor.