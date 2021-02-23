Ekonomi Kapalıçarşıda çeyrek altın 665 liradan satıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 665 liradan satıldı

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,12 azalışla 410,20 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 665 lira, Cumhuriyet altını 2 bin 723 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 665 lira, Cumhuriyet altını 2 bin 723 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,12 düşüşle 410,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI


  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 410,50 410,70 410,00 410,20
  • Cumhuriyet Ata Lira 2.705,00 2.726,00 2.702,00 2.723,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 375,00 379,00 374,00 378,00
  • Lira(Tam) Ziynet 2.644,00 2.664,00 2.641,00 2.661,00
  • Yarım Ziynet 1.322,00 1.332,00 1.320,00 1.330,00
  • Çeyrek Ziynet 661,00 666,00 660,00 665,00

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