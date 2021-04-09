Kapalıçarşı'da çeyrek altın 742 liraya geriledi

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 742 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 39 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,43 düşüşle 458,2 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
- PERŞEMBE CUMA
- Alış Satış Alış Satış
- 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 460,00 460,20 458,00 458,20
- Cumhuriyet Ata Lira 3.031,00 3.052,00 3.018,00 3.039,00
- 22 Ayar Bilezik(Gr.) 419,50 423,50 417,70 421,70
- Lira(Tam) Ziynet 2.962,00 2.982,00 2.949,00 2.969,00
- Yarım Ziynet 1.481,00 1.491,00 1.475,00 1.485,00
Çeyrek Ziynet 741,00 746,00 737,00 742,00