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Ekonomi Kapalıçarşıda çeyrek altın 742 liraya geriledi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 742 liraya geriledi

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,43 azalışla 458,20 liradan tamamladı.

Haber Merkezi AA
Kapalıçarşıda çeyrek altın 742 liraya geriledi
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 742 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 39 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,43 düşüşle 458,2 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • PERŞEMBE CUMA
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 460,00 460,20 458,00 458,20
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.031,00 3.052,00 3.018,00 3.039,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 419,50 423,50 417,70 421,70
  • Lira(Tam) Ziynet 2.962,00 2.982,00 2.949,00 2.969,00
  • Yarım Ziynet 1.481,00 1.491,00 1.475,00 1.485,00

Çeyrek Ziynet 741,00 746,00 737,00 742,00

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