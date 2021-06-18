Kapalıçarşı'da çeyrek altın 805 lira oldu

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Erdoğan-Biden görüşmesi: Kabil Havalimanı'nın korumasının Türkiye tarafından sağlanması talebi var

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasındaki görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, sorunların çözümü için ortak irade ortaya konduğu ve Kabil Havalimanı'nın korumasının Türkiye tarafından sağlanması talebinin olduğu belirtildi.