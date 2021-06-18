Kapalıçarşı'da çeyrek altın 805 lira oldu

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 805 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 296 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,10 yükselişle 497,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
- PERŞEMBE CUMA
- Alış Satış Alış Satış
- 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 496,50 496,70 497,00 497,20
- Cumhuriyet Ata Lira 3.272,00 3.293,00 3.275,00 3.296,00
- 22 Ayar Bilezik(Gr.) 452,80 456,80 453,25 457,25
- Lira(Tam) Ziynet 3.197,00 3.217,00 3.200,00 3.220,00
- Yarım Ziynet 1.599,00 1.609,00 1.600,00 1.610,00
- Çeyrek Ziynet 799,00 804,00 800,00 805,00