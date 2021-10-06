Kapalıçarşı'da çeyrek altın 815 lira oldu

Hasadı olabildiğince elle toplayarak ve zeytinin kısa zaman içerisinde tesise gelerek işlenmesi gerekiyor. Kaliteyi yakalamak için İtalya'dan bir makine getirerek soğuk sıkım yapıyoruz. Zeytinyağını sürekli 18 derece ortamlarda saklıyoruz. Bunun için özel krom tanklar kullanıyoruz. Tek zeytin çeşidi üzerinde çalışıyoruz. Bu şu anlama geliyor; tüketiciye bir tat sunabiliyoruz. Bunun içerisine farklı karışımlar kattığınız zaman tadı da karıştırmış oluyorsunuz.