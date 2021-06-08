Kapalıçarşı'da çeyrek altın 847 lira oldu

Altın kaplamalı gümüşe olan talepler ve ürünler hakkında konuşan kuyumcu Filiz Karaca şunları söyledi: Altın kaplamalı gümüşler özellikle düğüncülerin tercihi oluyor. Altın fiyatları yüksek olduğu için altının 10’da 1’i fiyata gelen bu ürünleri alabiliyorlar. Aynı altındaki gibi kopsa tamiri yapılabiliyor, renginde bir sıkıntı olursa yenilenebiliyor. Bijuteri ürünleri gibi değil. Kalite olarak altına eşdeğer oluyor. Trabzon cebeleri, burma bilezikler gibi altında aklınıza gelebilecek tüm ürünler gümüş olarak üretilebiliyor. Altın bir alyans fiyatına gümüş olarak set, kolye, küpe, yüzük alınabiliyor. Altındaki yükselen fiyatlardan dolayı altın görünümlü gümüşlere talep arttı.