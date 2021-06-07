Ekonomi Kapalıçarşıda çeyrek altın 849 liraya geriledi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 849 liraya geriledi

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,70 azalışla 524,00 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 849 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 474 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
Kapalıçarşıda çeyrek altın 849 liraya geriledi
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 849 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 474 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,70 düşüşle 524,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • CUMA PAZARTESİ
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 527,50 527,70 523,80 524,00
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.477,00 3.498,00 3.453,00 3.474,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 481,30 485,30 478,00 482,00
  • Lira(Tam) Ziynet 3.398,00 3.418,00 3.375,00 3.395,00
  • Yarım Ziynet 1.699,00 1.709,00 1.687,00 1.697,00
  • Çeyrek Ziynet 850,00 855,00 844,00 849,00
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