Kapalıçarşı'da çeyrek altın 849 liraya geriledi

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 849 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 474 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,70 düşüşle 524,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
- CUMA PAZARTESİ
- Alış Satış Alış Satış
- 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 527,50 527,70 523,80 524,00
- Cumhuriyet Ata Lira 3.477,00 3.498,00 3.453,00 3.474,00
- 22 Ayar Bilezik(Gr.) 481,30 485,30 478,00 482,00
- Lira(Tam) Ziynet 3.398,00 3.418,00 3.375,00 3.395,00
- Yarım Ziynet 1.699,00 1.709,00 1.687,00 1.697,00
- Çeyrek Ziynet 850,00 855,00 844,00 849,00