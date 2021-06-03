Ekonomi Kapalıçarşıda çeyrek altın 850 lira oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 850 lira oldu

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,34 düşüşle 524,60 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 850 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 477 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
Kapalıçarşıda çeyrek altın 850 lira oldu
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 850 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 477 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,34 düşüşle 524,60 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • ÇARŞAMBA PERŞEMBE
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 526,20 526,40 524,40 524,60
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.468,00 3.489,00 3.456,00 3.477,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 480,00 484,00 478,00 482,00
  • Lira(Tam) Ziynet 3.389,00 3.409,00 3.378,00 3.398,00
  • Yarım Ziynet 1.695,00 1.705,00 1.689,00 1.699,00
  • Çeyrek Ziynet 848,00 853,00 845,00 850,00

Altın kaplama gümüşe yoğun ilgi: Trabzon cebelerinden burma bileziklere kadar hepsi var
FOTOĞRAF 5
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Vatandaşların yakından takip ettiği altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Düğün sezonunun yaklaşması ile beraber şubat ayının ortalarından şimdiye kadar yükselişte hız kesmeyen altın, alıcının cebini yakıyor. Vatandaşlar ise yeni bir çözüm yolu ararken, altın kaplamalı gümüşü seçti. Son zamanlarda fiyat olarak altının 10’da 1’i olan gümüş daha çok satılırken, görünüş olarak pek fark yansıtmayan altın kaplamalı gümüşler ise ayrı rağbet görüyor.
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Eskişehir Kuyumcular Çarşısında yıllardır sektörde bulunarak vatandaşlara hizmet eden kuyumcu Filiz Karaca, gümüş ve altın kaplamalı ürünlere olan talepler hakkında konuştu. Filiz Karaca, Altın fiyatlarının yükseldiği şu günlerde gümüş en çok tercih edilen alternatif oldu. Bunlar altın kalıplarıyla aynı kalıplarda, aynı ustalar tarafından yapılan, fakat fiyat olarak altının 10’da 1’i kadar olan ürünlerdir. Ürünün içi 925 ayar gümüş oluyor. Dışı ise elektroliz yöntemiyle 22 ayar altınla kaplanıyor. Bu nedenle de uzun süre rengini koruyabiliyor diye konuştu.
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Altın kaplamalı gümüşe olan talepler ve ürünler hakkında konuşan kuyumcu Filiz Karaca şunları söyledi: Altın kaplamalı gümüşler özellikle düğüncülerin tercihi oluyor. Altın fiyatları yüksek olduğu için altının 10’da 1’i fiyata gelen bu ürünleri alabiliyorlar. Aynı altındaki gibi kopsa tamiri yapılabiliyor, renginde bir sıkıntı olursa yenilenebiliyor. Bijuteri ürünleri gibi değil. Kalite olarak altına eşdeğer oluyor. Trabzon cebeleri, burma bilezikler gibi altında aklınıza gelebilecek tüm ürünler gümüş olarak üretilebiliyor. Altın bir alyans fiyatına gümüş olarak set, kolye, küpe, yüzük alınabiliyor. Altındaki yükselen fiyatlardan dolayı altın görünümlü gümüşlere talep arttı.
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Altın kaplama gümüşe yoğun ilgi: Trabzon cebelerinden burma bileziklere kadar hepsi var
Altın fiyatlarında izlenen yükseliş gümüşe talebi arttırırken, altın kaplamalı gümüş ise çok ilgi görüyor.

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