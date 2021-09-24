Ekonomi Kapasite kullanım oranı artıyor Yüzde 78i arttı
İŞ DÜNYASI

Kapasite kullanım oranı artıyor: Yüzde 78'i arttı

1765 iş yeri tarafından eylül ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlara göre imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, eylülde bir önceki aya göre 1 puan artarak yüzde 78,1 seviyesine yükseldi.

Haber Merkezi AA
Kapasite kullanım oranı artıyor: Yüzde 78i arttı
Foto/arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1765 iş yeri tarafından eylül ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, eylülde bir önceki aya kıyasla 1 puan artarak yüzde 78,1'e ulaştı.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 1 puan artışla yüzde 77,8'e yükseldi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar / 2019 / 2020 / 2021
Ocak / 74,4 / 75,5 / 75,4
Şubat / 74 / 76 / 74,9
Mart / 74,3 / 75,3 / 74,7
Nisan / 75 / 61,6 / 75,9
Mayıs / 76,3 / 62,6 / 75,3
Haziran / 77,1 / 66 / 76,6
Temmuz / 76,2 / 70,7 / 76,7
Ağustos / 76,6 / 73,3 / 77,1
Eylül / 76,3 / 74,6 / 78,1
Ekim / 76,4 / 75,4
Kasım / 77,2 / 75,8
Aralık / 77 / 75,6

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